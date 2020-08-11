大選在即 美國國家安全顧問指中國網攻干擾選情【影】

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中美關係在商業、資安與政治層面似乎都到了緊張階段。美國國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)於9日指出，中國政府的駭客正以美國2020總統大選作為目標，進行網路攻擊。

歐布萊恩的這番言論似乎呼應了國家情報總監辦公室(ODNI)於7日發布之聲明——中國正在擴大其對美國的影響力，而俄羅斯則將針對民主黨準提名人拜登(Joe Biden)，阻擾其選情。

歐布萊恩於哥倫比亞廣播公司(CBS)的「面對全國」(Face the Nation)訪談節目中直言「中國希望看到川普落選」，就像俄羅斯和伊朗一樣，利用網路攻擊或網路釣魚的方式，干擾選舉的相關系統。

中國則是持續否認美國政府對其駭入企業與政治組織之指控。中國外交發言人耿爽也於四月聲明，美國大選是他們的家務事，中國並無興趣干涉。然而歐布萊恩透露，美國國務卿辦公室的相關網站就曾有駭客企圖滲透的跡象，其目的可能為控制地方層級的選舉，以及搜集美國相關資訊。

對於可能的駭客攻擊，歐布萊恩嚴正表示，任何欲干擾美國民主自由與選舉公平性者，將面臨嚴重後果。不過美國國家安全會議（National Security Council）並沒有對此進行立即回覆，國家情報總監辦公室也拒絕評論或澄清歐布萊恩的言論是否具矛盾性。不論如何，「中美新冷戰」似乎正在成形。