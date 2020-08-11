台灣移民署免費電腦課程 與新住民APP程式互動零距離

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）數位 e 時代來臨，為提升新住民數位資訊能力，移民署提供新住民免費電腦課程，在南區事務大隊金門縣服務站號召下，結合金門在地網絡，於8月8日及 9 日在金城國中舉辦兩天的「免費實體電腦課程」，吸引許多新住民爭相報名參與。

今年移民署開辦 16 門數位資訊相關課程，除了去年最熱門的 6 門課程外，再新增 6 門實體課程與 4 門實作課程，課程多樣實用精采，能夠提升新住民數位資訊能力。除了實體課程外，新住民亦可透過「新住民數位資訊 E 網」進行數位課程學習，課程都有不同的語系，讓新住民可以理解課程的內容與資訊。

來上課的新住民表示，本次課程內容相當有趣，其中來自越南的小天說去年她有到服務站借用平板電腦回家上課，今年還可以就近上免費電腦課程，真的是很幸福的一件事，謝謝政府對新住民的關懷與照顧。

金門縣服務站主任廖蔚蘭指出，移民署致力提升新住民生活福祉，促進新住民積極參與數位學習機會，只要是新住民及其子女，都可以享有免費電腦課程的資格，還能借用平板電腦。透過豐富多元的電腦課程，新住民與子女可以增進親子互動，激發彼此學習的熱情，全程參與課程者還可獲頒「結業證書」，做為學習證明。

希望新住民及新二代參與課程之後可以應用在職場或是學業上，提升自我資訊技能的競爭力，成為有智慧的 E 世代。