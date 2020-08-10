台灣中誠秋季拍賣會聚焦亞洲當代藝術　大溪威斯汀揭開精品序幕

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)中誠2020秋季拍賣會「亞洲現代與當代藝術」的焦點拍品已於桃園大溪笠復威斯汀度假酒店進行拍攝，藝術品結合飯店特色創造出獨特風格，拍品更橫跨經典及潮流，預展將於台北及台中舉行，拍賣將於10月4日微風南山正式登場。

中誠拍賣將本次秋拍的焦點拍品，帶到桃園大溪笠復威斯汀度假酒店進行拍攝。一張張藝術品與酒店多元設施的驚喜集合，引領大家跳進充滿峇里島風情的泳池，在宏偉寬敞的大廳享受片刻、盡覽山嵐綠意的無敵景觀，夜晚則在舒適的總統套房擁享酣然好夢。

拍品包含潮流教主KAWS的《踝鐲》、《SEEING 座燈》和同樣炙手可熱的丹尼爾．阿爾軒《水晶皮卡丘未來遺跡》，為原本沉穩大氣的商務中心添上新穎活躍的趣味氣息；KAWS大件銅雕《同伴（經過）（灰）》則在熱帶棕櫚樹圍繞的泳池池畔，吸收耀眼陽光的熱情活力；歐洲雕塑大師羅丹歌頌愛情之《永恆的春天》也將於本拍隆重登場！

同樣置於總統套房的，還有主打的珍稀之作──來自朱德群具有雷鳴巨勢的抽象畫《無題》，蒼穹幻變中懷著迤邐柔思；再來，近年深受國際讚譽的日本藝術家五木田智央，大幅解構抽象人物畫《Los Lobos》彷彿吟詠著奇幻的靈魂藍調；KAWS與ESTUDIO CAMPANA工作室合作設計的《KAWS：Man's Best Friend Chair》史奴比絨毛椅──結合精緻質感及玩味生活的設計家具亦將亮相；中國重要的當代藝術家曾梵志之《玫瑰》，以絢爛驚艷的粉色手法訴說芸芸眾生的平凡與深刻；最後，楊識宏《映中花》二聯作，那澎湃鬱勃的雙重氣勢亦是拍場不容忽視的耀眼之星。此外，眾多精選佳品也都將在中誠今年秋季拍賣盛會曝光。

詳情請前往官網及臉書查詢

中誠2020秋季拍賣會「亞洲現代與當代藝術」

拍賣會

2020年10月4日(日) 14:30

微風南山辦公大樓 3樓藝文中心

台北市信義區松仁路100號3樓



台北預展

10/2(五)-10/3(六) 10:00AM-7:00PM

微風南山 藝文中心

台北市信義區松仁路100號3樓

台中預展

9/12(六)-9/27(日) 1:00PM-6:00PM

中誠藝術展示空間

台中市北區中清路一段416號8、12樓、13樓