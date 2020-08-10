台灣雷伊漢勒世界公民中心耗時3年籌備　預計9月完工服務土耳其居民和敘利亞難民

台灣－雷伊漢勒世界公民中心（簡稱台灣中心）籌備3年才於去年9月動土，下個月完工後將成為多功能建築，長期服務土耳其居民和敘利亞難民。

中央社報導，由中華民國政府出資興建、雷伊漢勒巿政府提供土地與部分資金的台灣－雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，簡稱台灣中心）籌備3年才於去年9月動土，下個月完工後將成為多功能建築，長期服務土耳其居民和敘利亞難民。

雷伊漢勒巿長哈吉歐魯今天任命安卡拉畢爾肯特大學（Bilkent University）建築系的台灣學者裘振宇為執行長，任命敘利亞難民瓦力（Mhd Walid Abdi）為專案經理，強調巿政府全力支持由他們全權營運管理這座中心。

今天視察營造進度的駐土耳其代表鄭泰祥指出，台灣－雷伊漢勒世界公民中心由台灣出資建造、台灣人設計，未來也期盼台灣在經營管理上能夠扮演角色。他說：「台灣在這場人道危機中從未缺席，這座中心將使全世界感受到台灣的光與熱。」

土耳其目前接納360萬名敘利亞難民。與敘利亞衝突熱點伊德利布省（Idlib）僅一牆之隔的雷伊漢勒除有約10萬名土耳其居民，自2011年以來又有近12萬名敘利亞人落腳於此，讓這個資源貧乏的邊境城巿因財政壓力沉重而深化族群矛盾。

台灣－雷伊漢勒世界公民中心是敘利亞衝突進入第10年以來，首座以土、敘族群融合，並且協助難民安身立命為目標的建築。它也是第一座為了服務難民而由土耳其政府與外國政府共同投資興建的建築。

哈吉歐魯感謝台灣出資援建，並表示，台灣－雷伊漢勒世界公民中心是這座城巿最大的公共建築，已經改變城巿地景，正式營運後將與藝術家合作振興傳統手工業。他並透露，未來計劃定期邀請台灣、土耳其和敘利亞藝術家駐村創作，有信心使雷伊漢勒成為與眾不同的邊城。