中國反制美國公布制裁官員名單　趙立堅不滿美國衛生部長訪台灣急喊「停止！」

中國外交部發言人趙立堅10日宣布，對美國參議員盧比奧（右）、克魯茲（左）等「在涉港問題上表現惡劣」的11人實施制裁(圖/中央社) 中國外交部發言人趙立堅10日宣布，對美國參議員盧比奧（右）、克魯茲（左）等「在涉港問題上表現惡劣」的11人實施制裁(圖/中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國外交部發言人趙立堅在今(10)日例行記者會上表示，中國針對11名中港官員遭美國制裁正式作出反制。並進一步指出對美方的強烈不滿，「停止與台灣進行任何形式的官方往來與接觸」。

中央社報導，趙立堅宣布，中國將對「在涉港問題上表現惡劣」的11人實施制裁，6人為美國國會議員，分別為美國參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）、科頓（Tom Cotton）、杜美（Pat Toomey），以及眾議員史密斯（Chris Smith）。

另5人為美國國家民主基金會執行長葛胥曼（Carl Gershman）、民主黨國際事務協會會長米德偉（Derek Mitchell）、國際共和黨研究會會長垂寧（Daniel Twining）、「人權觀察」執行主任羅思（Kenneth Roth），以及「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Mike Abramowitz）。

趙立堅聲稱，美國國務院和財政部以「所謂破壞香港自治」為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，美方有關行徑「公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關系基本準則」，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

美東時間7日，美國財政部以「破壞香港自治，並限制香港公民言論與集會自由」為由，對包括香港特首林鄭月娥、中國國務院港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧在內的11名中港官員，實施制裁。

自由報導，針對美國衛部長阿札爾於9日下午搭乘專機抵達台北航空站，趙立堅表示，美中關係的政治基礎是「一中原則」，美國政府的所作所為嚴重違背對中方的承諾，中國政府要求美國遵守美中3個聯合公報的規定，停止與台灣進行任何形式的官方往來與接觸，勿繼續提升台美實質關係，並謹慎處理台灣問題，否則美中重要合作或是台海和平穩定，恐怕會有嚴重傷害。