【台灣萬人退休準備大調查】股票、保險、基金受青睞

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）台灣再 6 年即將邁入超高齡社會，但退休金要準備多少、怎麼準備才夠用？退休金協會理事長王儷玲 10 日指出，考慮長壽風險，退休每月應準備3至4萬元，以因應長達25年以上的退休生活基本支出。

2020年衛服部公布國人平均壽命為80.7歲，其中男性77.5歲，女性84.0歲，再依目前國人平均退休年齡61.1歲來看，61歲退休時平均餘命為23.5年。王儷玲引用衛福部的調查示警，退休的生活支出，政府社會保險與職業退休金給付只占31%。因此，想要有適足退休生活，在不加計通膨及其它重大醫療支出狀況下，至少需要準備800萬以上的退休金。

為了持續推動退休準備觀念，集保結算所與國內最大線上基金平台－基富通、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，針對好享退、私校退撫參與者及一般民眾等共逾一萬人做了大調查，進一步了解民眾對退休的需求，堪稱國內所做過退休準備調查中，涵蓋對象最多、回收份數最多的一份，因此調查結果相當具有代表性。

調查結果發現，已經開始退休準備的民眾，對退休後的財務更有信心，其中參與「好享退」專案的民眾有超過五成認為自己可以達到目標。就投資理財工具來說，股票、保險仍是最受投資人喜愛的標的，其次則為基金與定存。



其中，由金管會推動，集保結算所、投信投顧公會及證基會聯合主辦的全民退休自主投資實驗專案上路屆滿一年，參與計畫的投資人與基富通客戶在投資上相對積極，因此相較於全體國人及私校退撫參與者，在基金與股票投資的比例偏高。

集保結算所暨基富通董事長林修銘10日指出，調查受訪者中有基金部位的投資人(好享退與私校退撫以外之基金)，在今年市場三月大跌時，基富通客戶與好享退參與者分別有51.8%及43.4%逆勢加碼，而這些有加碼的人，不論是好享退參與者或全體國人，都分別有46%及50%的受訪者有明顯獲利，凸顯低檔加碼對投資表現的挹注明顯。

林修銘接著說，超過5千位受訪者中有67.5%表示專案實驗期兩年到期後仍會繼續投資，29.4%表示還不知道，會繼續投資者中有28%表示會加碼扣款金額。沒有參加好享退的全體國人及基富通客戶中，分別有52.8%及73.8%受訪者在瞭解好享退專案後表達願意參加。至於好享退的參與者，有85.2%表示會推薦親友參加外，理由包括基金費用便宜、協助自己做紀侓投資等，對專案的認同度相當高。



金管會主委黃天牧（左）與集保結算所暨基富通董事長林修銘10日共同發表「萬人退休準備大調查」。