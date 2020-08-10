民歌雅集X凱達 邀您憶起回味美好食光

最熟悉的旋律，總是能勾起最美好的回憶，民歌同學會又來啦！2020「民歌雅集」與「台灣歌有會」在凱達大飯店一連舉辦５場演唱會，在絕美星空宴會廳 裡，享受「家後一哥」鄭進一與民歌巨星王海玲、施孝榮、殷正洋、金智娟、許景淳等人，所帶來最膾炙人口的歌曲，席間還可享用主廚以美食結合音樂的美味佳餚，嚴選台灣在地食材，以「養生八珍得時蔬」拉開序曲，主食是「醍醐味阿嬤碗糕」開啟味蕾，年少記憶湧上心頭，尾聲細細品茗「東方美人茶」，聆聽民歌動人樂曲。凱達大飯店即日起至9/30止，訂房享每晚2,299元起，內含百宴自助式早餐2客、98酒吧雙人份下午茶套餐、房客專屬「民歌雅集」、「台灣歌有會」演唱會門票九折優惠，還可參加演唱會門票、萬元住宿券抽獎活動，凱達誠摯邀請您與我們一起重溫美好時光。

首推出VIP尊榮優惠四合一券 讓您用餐、住房暢玩凱達

「民歌雅集」、「台灣歌有會」與凱達大飯店加乘，首度推出「VIP尊榮優惠四合一券」，凡購買民歌雅集或台灣歌有會演唱會門票，並選擇凱達大飯店場次，入場時即可獲得VIP尊榮優惠四合一券，有住房免費升等禮遇、家宴中餐廳午、晚餐單點享85折、百宴自助餐廳週一至週五午、晚餐，兩人同行一人免費(服務費另計)、預訂婚宴或尾牙春酒專案，送您免費試菜一桌。演唱會當日還有霸氣加碼活動，每場將抽出1名萬元住宿券得主。來聽民歌拿好禮，就趁現在！

VIP尊榮優惠四合一券，期限自2020/09/01~2021/06/30止，優惠詳情請洽02-2383-6797或上官網查詢。

凱達大飯店 場次日期：兩廳院售票連結