與今世戀人入住凱達 大稻埕煙火盡收眼底

一年一度的七夕情人節即將來臨，不少人引頸期盼的大稻埕煙火，將於8月22日在大稻埕碼頭絢爛點燃，您想好要在哪，與情人甜蜜共賞煙火了嗎? 凱達大飯店有最便利的交通，還有限量高樓景觀豪華客房，可以飽覽大稻埕煙火，是每年七夕的秒殺房型。即日起訂房享入住每晚8,499元起，一泊二食內含早餐2客、百宴自助式晚餐2客，再贈豪華雙人份戰斧牛排乙客、Amora高級紅酒乙瓶，品美酒、伴佳人，徜徉在高空煙火美景中，享受最私密的兩人時光，豪華套房是您的絕佳首選。98酒吧另推出雙人戰斧牛排套餐可於活動期間單點享用，每客只要1,799元(原價2,880元+10%)，提前兩日預約再贈紅酒乙瓶，活動自8月1日起至8月31日止。

父親節「山」型法式羊排大餐藏感謝之情 向爸爸們致敬！

與今世戀人看煙火，也不能忘了與前世情人相約。凱達大飯店家宴中餐廳，主廚巧手設計「山」型法式羊排大餐，將羊肋條聳立在餐盤中，乍看就像「山」一般，因為父親在家人眼中是「永遠的靠山」，更是兒女們的最帥老爸，平常對爸爸說不出口的感謝，就讓凱達幫您用美食來傳遞吧。凡於家宴中餐廳消費滿2,588元，並於臉書打卡標記凱達大飯店，再加價388元，專人立即為您送上「山」型法式羊排餐(原價1,580元)，約4-5人份量。百宴自助餐廳也推出期間限定優惠，「與父同行」，兩人用餐只要888元+10%，優惠限週一至週五午、晚餐時段，活動自8月1日起至8月31日止。整個八月都是父親節，趕快與爸爸相約，共渡溫馨佳節。