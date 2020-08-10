〈時評〉美台共構全球「防疫2.0」的歷史時刻

下個階段的台灣抗煞，不但要能持續保有現今世界第一的防疫成果，還要能夠創造新經濟與國際交流。這一次美國衛生部長阿薩爾所帶領，揹美國國旗的專機團隊，做了一次先鋒示範。所謂的「外交泡泡」只是一次專業演練，這次成功的案例，將可以成為不久的將來，台灣普遍的「防疫2.0」經濟再發展與重啟國際交流的典範，可以推廣到全國與世界適用。這回的演練還包括了另一模式，日本前首相森喜朗與一大群日本國會議員「當天進當天出」的作業模式，也很具參考價值。

經濟是重要的，國際交流是重要的，但前提是疫情要同時能夠控管。防疫1.0的全面封鎖是不可能再延續，這樣下去，再強的國家也不堪長期關門。開放必定是目標，而且過去這七個多月，所累積的全球資訊，不論是病毒本身或抗體疫苗與特效藥，都有足夠的知識庫，可供判斷，防疫2.0，是可以兼顧全方位的國家發展。所以美國防疫團隊的到訪，有其重要性，証明台灣確有能力操作出「新模式」供美國與其他自由民主國家參考，這是一次Open House。

這次美國部長的到訪成功，可以說是美台之間的合作無間，所有的SOP都是雙方步步確認同意，與其說這是台灣迎接貴賓的一次破例或特權操作，不如說，這是全世界都在觀摩的一次教戰演習。如果美台走得通，那麼全世界先進國家沒有理由不能複製。未來在超越大瘟疫(Beyond the Pandemic)這個大歷史篇章中，此次事件，一定是里程碑。

據說，現在很多國家的政要，都想要複製美國衛生部長的行程訪台「到此一遊」，要與台灣連結國際醫療服務(International Medical Services)。所以傳聞中，美國退出WHO之後，將重組新的世界衛生中心(WHC?)，其中特別希望台灣能夠入列，實在不是子虛烏有。邏輯很簡單，過去幾年，在WHO之中，美國一直強力主張台灣應是觀察員，只是中共無理阻止，新的組織，不會有中共及其爪牙干涉，台灣加入相對單純。只是若干政治技術性問題仍待商量。

可以理解以衛福部長陳時中為中心的防疫團隊，還要負擔這麼高層次的國際政治的視野，當然很困難，很多的外交國安與國際平衡的專業都必需在後面支撐，不只是台灣要這麼操作，美國也一樣，都是全員發動，看美國航母戰鬥群這幾天守在台海，連軍事行動都出現了，就知道，這不是件容易的差事。

這麼大幅度的行動，沒有川普總統的發動，是不可能發生的。高規格的「特殊的國與國關係」實際體現，就在李登輝前總統過世之際，美國貴賓還集體去靈前追思，為這個「台灣行」增加更深的歷史意義。

這幾天，關心台灣未來的朋友都感覺到歷史的微風吹撫，而一向對中共傾斜的政治勢力，有點不知如何應對，因為他們背後的中共集團也慌了手腳。這是一個新的歷史紐帶，一個轉折點，是不是美中關係已經惡化到，走過了無可返回點(point of no return)？而美台快速的藉著疫情的發展，構建了一個健康的有公益的世界？這樣的美麗新未來，應該只有在川普總統11月大選贏得連任才可能實現。