犇向希爾頓牛肉麵 奪金登場 滿足老饕胃顧健康　

紅遍全世界的台灣小吃「牛肉麵」，幾乎是所有外國旅客到來台灣都指定要品嚐的台灣美食。台北新板希爾頓酒店的「犇向希爾頓牛肉麵」，一舉拿下今年度由凱撒飯店連鎖主辦的「第一屆凱撒桂冠盃廚藝競賽」經典美味紅燒組冠軍，評審之一的台北國際牛肉麵節常勝軍陳家斌表示「犇向希爾頓牛肉麵」混合牛筋、牛腱兩種肉品，入口後湯頭濃郁滑順，令人相當驚艷。「犇向希爾頓牛肉麵」將在台北新板希爾頓酒店一樓的大廳酒吧SociAbility逸廊販售，每碗售價500元+10%；而夏季新推出的「歡樂時光無限暢飲」專案及「三五好友來找四」多人分享餐，鎖定了閨蜜與上班族，不論是二人獨享的無限暢飲或是多人分享，都可以找到最合適的聚餐選擇，訂位專線(02)2958-3770轉逸廊。

選用三種部位牛肉 熬製八小時以上鮮甜湯底 堅持不添加味精及人工香料 美味之餘也照顧健康

「犇向希爾頓牛肉麵」好吃的秘訣在於多道工法，中餐副主廚邱稼麟透露牛肉麵香氣的秘訣在於需先將牛骨烤過，逼出香氣再拿去燉湯，靜置一晚後湯上面浮的一層牛油需撈掉，讓湯頭清澈之外喝了也不膩口。牛骨湯再加入多種蔬菜後二次熬煮，目的是增加甜味，但這一個步驟就需花費八小時以上，誘人的紅燒湯底才算完成。牛肉麵的主人公非牛肉莫屬，邱稼麟副主廚選用有嚼勁的牛腱、油脂豐富的牛腩及Q彈滑嫩的牛筋，讓消費者只要享用一碗牛肉麵就能擁有三種肉質的爽感，就是要徹底滿足每個嗜牛的胃。顧及美味之餘也要照顧健康，「犇向希爾頓牛肉麵」堅持使用天然食材烹調，不添加任何味精或人工香料，就是希望能讓消費者對我們百分百放心，吃的安心。「犇向希爾頓牛肉麵」販售地點為一樓大廳酒吧SociAbility逸廊及客房餐飲，每碗售價500元+10%，訂位電話(02)2958-3770轉逸廊。

超過十款酒水無限暢飲 四人分享餐讓三五好友齊聚一堂

除了「犇向希爾頓牛肉麵」讓大眾一飽口福，大廳酒吧回歸本質，全新推出「歡樂時光無限暢飲」及「三五好友來找四」，希望能提供所有因生活感到疲憊的人一個舒適放鬆的好去處。「歡樂時光無限暢飲專案」提供特選紅白酒、氣泡酒、微醺調酒、精選啤酒及生啤酒讓消費者無限暢飲，也有多款水果及巧克力風味的無酒精性飲品可供選擇，每人暢飲兩小時只要850元+10%，再也不用因酒單上的高昂價格卻步了。「三五好友來找四」分享餐提供四人份的下酒菜餐點，包含開胃精選拼盤、玉米脆片三重奏及喝酒怎麼可以沒有的炸物籃，再加上重量級冰沙特調分享杯-花花世界(含酒精)，今夜就是要讓您跟三五好友放開懷，沉醉在無拘束的慵懶之夜。「三五好友來找四」分享餐每套1,400元+10%，四人份。欲知更詳細餐飲資訊或訂位請洽(02)2958-3770轉逸廊。