新北閱讀績優獎冠全國 閱讀推手6中6全壘打

教育部公布109年閱讀績優磐石學校、 閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市有4校、 6位教師及3團隊獲獎，共計13件，為全國最多， 其中閱讀推手個人獎推薦6名至教育部，全數獲獎，成績相當優異。

教育局張明文局長表示，閱讀是掌握各領域知識的基礎， 也是新課綱強調的素養之一，新北市各級學校都積極推動閱讀教育， 作為學校特色課程之一環， 今年度新北市共計13件學校老師及團隊獲得教育部閱讀績優的獎項 ，確實反映出推動閱讀教育的成效，新北市會持續推動閱讀教育， 要讓孩子能夠從閱讀中學習各領域的知識，開展屬於自己的視野。

獲得教育部閱讀磐石學校殊榮的鶯歌國小，運用跨領域的「 STREAM」的精神，打造「WARM閱讀暖流」課程計畫。 不同領域的老師們協力合作，發展出科普閱讀、 藝術生活的文青圖書館，圖書館不僅可解憂紓壓， 學校也導入雙語閱讀、媒體素養，更從鶯歌陶瓷看世界科學與人文， 讓學生成為一個個有溫度的「越讀者」。 同樣獲得磐石學校獎的中信國小，以「愛閱讀‧樂閱讀‧享閱讀」 為目標，把愛閱的種子於孩子的心靈種下， 再由全校老師規劃閱讀相關活動，指導有效閱讀策略、 設計跨域閱讀課程等，期望孩子能成為愛閱無限的「LOVER」。

榮獲教育部閱讀推手的五華國小杜筱梅老師，以閱讀─ 給孩子的生命之禮為題，用自身單親成長經驗， 帶領孩子創作53本臺灣兒童原創繪本故事， 故事橫跨了單親的傷痛、同儕的霸凌、課業的壓力與手足的親情， 從故事當中綜觀成長的蛻變與夢想的追尋。杜筱梅老師說， 透過閱讀，能讓孩子找到最棒的朋友、最親切的嚮導， 閱讀是人生旅途中陪伴孩子最好的夥伴。

昌平國小故事媽媽團也於本次獲得閱讀推手團體獎， 閱讀教育在昌平國小深植近20年， 這群故事媽媽團是學校推動閱讀教育的最強後盾， 不僅協助學校圖書管理、入班說故事，更舉辦作家日系列活動， 透過故事媽媽團與學校共同討論邀約的作家後， 再由故事媽媽們分工邀請作家到校演說分享， 讓孩子能有不同的閱讀饗宴。

教育局表示，新北市將提升學生閱讀能力列為全市重要教育政策， 自100年升格後至109年共投入新臺幣20億元改造了260所 學校圖書館並新建20所公共圖書館， 預定於110年完成全數國中小圖書館改造； 市府每年也編列5千多萬預算充實國中小學圖書館藏， 共同營造優質的學校閱讀環境， 另109學年全市國中小也設置209位閱讀推動教師， 透過閱讀教育，啟迪孩子們終身學習的閱讀興趣與能力， 孕育其與國際競爭的核心素養， 要讓孩子握有開創視野與改變世界的勇氣與力量。