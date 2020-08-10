截至8/7 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年8月7日累積開戶數為17,336,902戶，較7月31日累積開戶數為17,310,167戶，增加26,735戶，增幅約0.15%。另本年8月7日現股當日沖銷累積開戶數為2,315,910戶，7月31日現股當日沖銷累積開戶數2,302,001戶，增加13,909戶，增幅約0.60%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月7日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,228戶較7月31日開戶數 176,143戶，增加85戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至8月7日止日均值為473.27億元，總成交金額為68,150.20億元，其中盤後定價交易金額為211.37億元。另本年度截至8月7日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.34%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.40%。

(二)109年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為4,946人。

(三)本年度興櫃股票截至8月7日均值為21.83億元，總成交金額為3,143.99億元。

四、本年度上櫃有價證券截至8月7日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計647家，較上週(截至7月31日止)得為信用交易家數647家，增加0家。

(二)融資餘額為530.52億元，較上週(截至7月31日止)融資餘額515.14億元，增加15.38億元，增幅約2.99%。

(三)融券餘額為75,031張，較上週(截至7月31日止)融券餘額81,966張，減少6,935張，減幅約8.46%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.49%，較上週(截至7月31日止)之比例11.49%，增加0.00%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.39%，較上週(截至7月31日止)之比例0.39%，增加0.00%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至8月7日止，累計營業天數146日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,269.62億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計121家617期，發行餘額為2兆1,306.16億元，較上週增加72.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計147家169期，發行餘額為1,288.12億元，較上週增加13.09億元。

(四)金融債券已上櫃計36家364期，發行餘額為9,928.91億元，較上週增加72.5億元。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為45.14億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計640期約1,751.19億美元，較上週減少23.83億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計24家29期，發行餘額為102.51億元，較上週增加10億元。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為25兆1,979.83億元，日均值為1,725.89億元，包含：

1.買賣斷交易3兆6,078.26億元，日均值為247.11億元，佔總成交金額比例為14.32%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆5,407.29億元，佔買賣斷成交金額比率為70.42%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆670.96億元，佔買賣斷成交金額比率為29.58%（包含政府債券5,750.93億元，日均值為39.39億元；普通公司債3,902.64億元，日均值為26.73億元；金融債券980.82億元，日均值為6.72億元；外國債券36.57億元，日均值為0.25億元）。

2.附條件交易21兆5,901.58億元，日均值為1,478.78億元，佔總成交金額比例為85.68%，其中等殖成交系統成交金額為579.06億元，佔附條件成交金額比率為0.27%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為11.57億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為16.95億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為167.78億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為80.04億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為443.50億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交443.50億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,796.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計551.04億元，本年度累計成交金額為303.47億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計889.89億元，本年度累計成交金額為607.74億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計3,915.15億元，本年度累計成交金額為611.14億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,176.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計475.80億元，本年度累計成交金額1,601.14億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計6.36億元，本年度累計成交金額191.29億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,633.78億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共2家，本年度累計成交金額681.22億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年8月7日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：777家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：7家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數3家(亞洲藏壽司、軒郁、康全電訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：2家(陞達科技、意德士)

(六)待審議：9家 (上洋、全訊、揚秦、帝圖、智聯服務、亞泰金屬、常廣、叡揚、亨泰光)

二、截至109年8月7日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：249家 (包含外國公司6家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：15家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家(視陽、芯測)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：9家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年8月7日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：91家

(二)累計登錄創櫃板家數：172家

(三)當年度累計輔導家數：14家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年8月7日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,117家

五、截至109年8月7日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.8.8 ~109.8.14)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：6782 視陽【元大、台新】(109年8月14日)