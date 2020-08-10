台灣、美國簽署衛生合作備忘錄　陳時中：為台美關係寫下新頁

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國衛生及公共服務部部長阿札爾與我國衛生福利部部長陳時中共同在疾病管制署召開記者會，除了表示將透過一份新的合作備忘錄的簽署展開更多台美在公衛領域的合作的「正式化」，陳時中也表示，這將為台美關係寫下新的一頁。

阿札爾（Alex Azar）今日午間會見我國衛生福利部部長陳時中，兩人除了見證台灣美國事務委員會主委楊珍妮與美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）簽署「AIT（美國在台協會）—TECRO（駐美國台北經濟文化代表處）衛生合作備忘錄簽署儀式」外，也共同簽署了一份意向書，重申台美雙方將致力於在各種公衛議題上合作，包括此次的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防治。

阿札爾隨後致詞時表示，在過去20多年來，台美在公衛領域一直有廣泛合作，從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、癌症藥品、疫苗研發，以及區域資訊分享等，此次台美簽署的備忘錄，將台美衛生部門過去20多年來的合作關係正式化，也為未來更廣泛的合作鋪路。

提及台灣此次防疫的成就，阿札爾表示，「你們應用最佳的科學及公衛防疫措施，同時也運用台灣開放且民主的精神來執行此次的防疫工作」，未來台美在公衛領域的合作，也將持續秉持透明及開放的精神進行。

針對記者提問台美針對疫苗及藥物研發上的合作，是否能確保台灣在未來獲得優先取得疫苗等的保障，阿札爾提及，美國現階段首要任務是研發安全、有效，並且通過美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的疫苗及藥品，隨後將優先提供給美國人民使用，「但當我們有足夠能力滿足國內需求後，我們也會把相關產品以公平的方式，提供給國際社會。」

阿札爾強調，此次訪台代表美國肯定台灣與美國之間深刻的友誼及夥伴關係，橫跨安全、經濟、衛生等領域，並彰顯雙方共享的民主、開放、透明等價值，「我這次特別前來台灣造訪，凸顯台灣對於全球公衛社群的重要地位，並強調台灣及美國密切的夥伴關係和友誼。」

至於他此行是否將為未來美國高階官員訪台打開契機，阿札爾則表示，未來的事未來再說。阿札爾是台美自1979年斷交以來，美方派出的訪問層級最高的美國官員，也是過去六年來首位訪問台灣的內閣官員，他此行將在台灣停留四天，除了今日的記者會外，他也將在台灣大學公衛學院發表演講，並赴台北賓館弔唁前總統李登輝，行程高調實屬罕見。

針對川普總統日前宣布退出世界衛生組織（World Health Organization），並揚言不排除成立一個新的組織，媒體也好奇若此事成真，過去一直挺台灣參與世衛組織的美國是否會將台灣納入，阿札爾回應，「美國一直以來都是、未來也將持續為是全世界公衛社群當中最大的資助者，」未來美國退出WHO仍將尋找其他適合的方式與國際社會合作，屆時也將徵求台灣參與的意願。

陳時中則提及，今日簽署的合作備忘錄是首次由衛福部與美國衛生部執行，合作範圍包括全球衛生安全、傳染病防治、慢性病防治、健康促進、數位健康、公衛實驗室，以及藥物濫用等領域。

陳時中指出，台美雙方也將藉由辦理合作計畫、人員交流訓練互訪、建立聯繫窗口及辦理研討會等方式執行相關實質合作，增進台美人民的健康福祉、共同促進亞洲乃至全球的衛生安全，「我們也將藉此MOU展開台美關係新的一頁。」