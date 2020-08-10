台北藝穗節新銳藝術家聚焦性別議題　表演藝術舞出那些女性說不出口的事

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2020台北藝穗節中有數檔演出聚焦女性及性別，探討女性在社會的定位，以及女性成長過程中的境遇；開辦第3年的2小時極限藝穗，今年共有6組團隊挑戰，帶來45場演出。另外，開幕活動將於8月15日松山文創園區巴洛克花園舉辦。

尋找女性社會定位，女性主義以藝術發聲



呂紹可《娼》(圖/主辦單位)

劇場人培育計畫從月經禮儀作為創作的出發點，透過無法大方說出的《那個》，描述5個身為女兒、女孩、女人的故事。國立台北藝術大學舞蹈系的呂紹可，以舞作《娼》探究「女性」角色，意圖拋掉既定的印象，打破世俗的女性標準。

編舞家暨舞者蘇品文，以《少女須知》系列作品獲得藝穗原創精神獎、藝穗最佳創意獎的肯定，更二度獲得台新藝術獎提名，在女性主義三年計畫的最終回，推出《少女須知（後）》。蘇品文表示，作品創作靈感來源於一本同名書籍，2018年以獨舞呈現，辯證愛情、身體與自由，2019年讓邀請觀眾進行一場盲目約會，今年則跳脫文學及文本的限制，重新打造另一種觀看的距離，再次翻轉探索身體的可能性，也預告此計畫未來將轉型為女性主義舞蹈創作之策展平台，讓台灣的女性主義創作者有更指標性的共享資源。

「云云 Yun Collective」融合表演式繪畫與舞蹈，以一人的舞蹈演繹《這不是一支獨舞》，將舞者的身體作為筆，淋上墨水，隨著音樂，在空中舞動，重複書寫「女」字，探索與反思女性在當代社會中的定位。創作者李昀儒表示，女字筆畫有三，先撇點，再一撇，最後蓋上一橫，筆畫有順序，但這支舞沒有一定的形式，會逐一拆解女字，用身體反覆書寫，延伸更多的舞蹈，希望傳達「女性不需要有一個特定的樣子，並邀請大家一起共舞，跳出屬於自己的舞蹈。」

兩小時極限藝穗再登場，速度與品質兼具



小野狂花樂舞合作社《戲》(圖/主辦單位)

備受好評、挑戰團隊的2小時極限藝穗，開辦第3年，今年總計有6個團隊參與，將在松山文創園區西向製菸工廠的福利設施區帶來45場演出。

少女KV《誠徵好人》，呈現面試的應試者和考官之間的互動和角力，將工作上社會新鮮人的困境搬到劇場演出。2000年創立至今的逗點創意劇團，帶來兒童劇《奶茶好喝嗎？》，故事描述一位對生活很嚴謹的公主，因為喜歡純粹的東西而產生煩惱，4天演出共有2組演員輪番上陣，帶來相同劇情卻不一樣的演出效果。藝術家李律，帶來舞蹈演出《仍魚？》，以台灣人的身體執行來自西班牙的佛朗明哥藝術，是一個身體舞動於音樂與舞蹈之間，兼具聽覺與視覺的實驗計畫。

一群佛朗明哥音樂舞蹈之樂手與舞者所組成的小野狂花樂舞合作社，帶來《戲》，用遊戲的精神，呈現當代佛朗明哥重要表演場館「佛朗明哥小酒館」。創作團隊BoDyCaKe演出《紀錄》，以4位舞者詮釋「紀錄」的符號和意義，追溯關於紀錄背後事件的再發生，以及紀錄者同時也被紀錄著的關係。行為藝術《;-#》，在節目介紹只寫出演出時間和地點，以保持神秘的態度，讓人好奇究竟會以什麼樣的形式呈現主題。

藝穗十三開幕活動，巴洛克花園裡fun閃約會

本屆台北藝穗節開幕活動主題為「一起fun閃」，將於8月15日下午2點至5點於松山文創園區內巴洛克花園舉辦，以開幕約會揭開序幕，打造一連串的專屬約會行程。活動包含「Bling出你的風采-開幕遊行」、「閃出渾身魅力-廣場舞會」及「開啟私密約會-巴洛克約會」，邀請觀眾告別老派無聊的約會，一起和25組藝穗團隊享受愉快熱情的「fun閃」約會！

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