臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超331.98億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/8/3~2020/8/7）外資在集中市場總買進金額為2,864.62億元，總賣出金額為3,196.60億元，賣超為331.98億元，另統計自2020年年初至8月7日止，外資總買進金額為6兆7,396.66億元，總賣出金額為7兆3,457.83億元，累計賣超為6,061.17億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆1,364.77億元新台幣，占全體上市股票市值的44.07%，較7月31日的16兆9,245.34億元新台幣，增加2,119.43億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：彩晶：買進135,405千股，賣出59,481千股，買超75,924千股。

第二名：友達：買進132,110千股，賣出92,120千股，買超39,990千股。

第三名：宏碁：買進67,694千股，賣出43,004千股，買超24,690千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進310,467千股，賣出456,731千股，賣超146,264千股。

第二名：大同：買進70,411千股，賣出173,427千股，賣超103,016千股。

第三名：南亞科：買進11,747千股，賣出67,018千股，賣超55,271千股。