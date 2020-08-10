新北市保護幼苗不手軟 謝副市長帶隊擴大稽查幼兒園

新北市政府今(10)日進行幼兒園公安聯合稽查， 由副市長謝政達率隊帶領教育局、消防局及工務局突擊幼兒園， 進行園務查核及公共消防安全檢查， 高規格要求對於影響幼兒學習環境安全的違規事項，如超收、 違規擴大、師生比不符等，加強稽查裁處，共同維護幼兒安全。

本市公私立幼兒園家數佔全國1/6以上，為全國之冠， 除幼兒園基礎評鑑、輔導及訪視外， 亦安排公安聯合稽查及不定期稽查， 針對幼兒園是否有招收幼生人數超過設立許可核定數額、 違規擴大使用未核准使用樓層、師生比不足、 聘用未具教保服務人員資格者從事教保服務工作等項目進行稽查。

今(109)年1月迄今，總計已不定期稽查全市284間幼兒園， 查獲179項次違規項目，其中主要違規樣態有超收、 進用未具教保服務資格人員從事教保服務工作、 分科教學等違規事項，並皆依規定裁處。另本市公安聯合稽查部分， 已辦理21間幼兒園複查，在公消安方面違規共計11件， 其中以消防設備及防火管理的違規類型最多； 另於幼兒園園務管理部分，共計27次違規項目，其中超收2件、 違規擴大3件、師生比不符3件等，經查獲幼兒園違反法令之規定， 市府絕不寬貸，將依照幼兒教育及照顧法進行裁處， 另持續追蹤各園後續改善之情況，以維護幼童就學權益。

今日現場稽查，經檢查公安部分，現場避難層出入口有堆積雜物， 另防火門未能自動恢復閉合狀態，將依建築法規定， 限期業者於30日內改善完畢。消防設備部分2樓緊急照明燈故障、 火警警報設備防護不足、揚聲器防護不足、三大自主檢查表未製定、 地毯未使用防焰標籤等未符合規定。另幼兒園園務部分， 違建擴大使用場地、 進用未具教保服務人員資格者從事教保服務及分科教學等違規事項， 將依法規裁罰2萬1,000元，並命其限期改善。

教育局再次提醒家長，5步驟挑選安心合法的幼兒園：首先， 收集幼兒園資料評估幼童需求，可至「全國教保資訊網」或「 新北市幼兒教育資源網」， 查詢幼兒園相關核定招收人數及收費資訊等；第二， 現場看幼兒園內是否有公告設立許可證書、 教保服務人員證明等相關資訊及幼兒園環境是否符合規定；第三， 幼兒園是否與家長簽定教保服務書面契約， 簽約繳費也須注意契約內容，以維護自身權益；第四， 檢視幼童專用車是否符合規定；最後，親師間建立良好的溝通管道， 一同陪伴孩子度過開心的幼兒園生活。