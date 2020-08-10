國廣工程董事長張國龍捐贈復康巴士 肇因於侯友宜魄力解決藍天市場沉痾案

專門承作建築工地開挖支撐工程的國廣工程公司董事長張國龍， 10日上午率家人及獅子會友捐贈復康巴士給新北市政府， 張國龍表示， 非常感謝侯友宜市長拿出魄力幫忙解決一件23年的工程沉痾案， 嗣後公司會持續捐贈，以回饋社會。

張國龍在捐贈時表示，該公司於民國 85 年，承攬淡水區鄧公國小前「藍天市場」地下室支撐工程， 因負責興建的建商財務發生問題及其他因素，導致工程停頓， 也讓國廣投入1千多萬元的鋼構支撐陷入工地， 因顧及周遭房屋和居民的安全，始終無法取出收回再利用。

張國龍說，此案長達23年，公司投入鋼材資金1千多萬元， 對於當時剛要起步的國廣公司，造成財務壓力。所幸在去年市府「 行動治理」到淡水時，侯友宜市長要求工務局務必全力協助解決， 終於在去年底完成回填工程，在安全無虞下取出鋼材支撐， 公司企思回饋社會，在工務局主秘康佑寧的媒合下， 決定購買復康巴士捐贈。

張國龍在子女及家人和市議員李余典、 獅子會300B1總監吳美玉等人陪同下，一起捐出新北市第 567 輛復康巴士，並表示嗣後會再捐贈。

代表受贈的副市長謝政達表示， 感謝國廣守護了附近居民的住屋安全長達 23 年，目前該地下室廢墟已回填，工務局也進行植被工程， 張董事長不僅善盡工程職責，也參加獅子會，平時熱心公益， 所捐贈的復康巴士將為身心障礙者及失能長輩提供交通接送服務。