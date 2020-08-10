百年三峽農會力拼創新！「三峽農饗樂遊」活力開展

今（109）年適逢三峽區農會120週年「呷百二」 生日，年度亮點農特產品聯合行銷活動將於8月15、16日兩天正 式開展，活動地點不同以往於三峽祖師廟長福橋，改於「 三峽北大特區」大義路、學成路口綠地， 期能連結舊城區與新市鎮居民，更邀請外地民眾共襄盛舉， 以拓展三峽文化底蘊與特色農產品的在地行銷舞台， 歡迎民眾持振興三倍券與農遊券支持在地農產品， 現場限量抽獎券還有機會抽中iPhoneSE2、 液晶顯示器及禮券等多項好禮!

三峽區農會理事長林文良表示，三峽氣候溫暖雨量均勻， 土壤富含有機質，孕育各項優質農產品， 綠竹筍之鮮甜媲美水梨而獲「梨仔筍」美名， 今年三峽區筍農榮獲新北筍王爭霸賽亞軍；三峽茶葉品項多元， 其中「青心柑仔」種茶樹以無化學農藥種植，讓小綠葉蟬造訪， 除了能沖出具綠豆清香的經典「碧螺春」綠茶， 還能以紅茶製程發酵出具果蜜香的「蜜香紅茶」， 今年三峽茶農更榮獲「全國紅茶製茶技術競賽」第二名， 堪稱小葉種紅茶製茶冠軍；新北市唯一的蜂蜜產銷班也在三峽， 雖然產量不多，今年就有5位三峽蜂農參與「 全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」榮獲頭等獎。

三峽區農會總幹事張永巨表示，農會致力推廣在地農產業百年有餘， 累積各項農特產獲獎紀錄，更跳脫傳產經營模式， 輔導農民轉型精進栽培技術與品種，為消費者提供優質農產品， 也為農友開發特色加工農產品推向國際。 為了接觸年輕世代親子家庭，農會攜手YOYO家族邀請民眾攜家帶 眷遊三峽！除了豐富表演活動， 更設計了親子互動食農教育闖關活動， 從原味食材的天然味道學習分辨真假蜂蜜， 寓教於樂的三峽農會正逐步轉型，除了保有百年實力， 更貴在創新的思維。

農業局副局長諶錫輝表示，老農會也能有新思維， 今年三峽區農會與蛋糕業者「塔吉特」合作， 烘焙師將三峽有機碧螺春綠茶，幻化成有香氣清爽的綠茶千層蛋糕， 全省塔吉特門市都買得到，也邀請民眾直接來活動現場品嚐， 配上一杯蜜香紅茶！此外，三峽開發碧螺春綠茶細麵， 榮登臺灣農漁會百大精品，除了在三峽區農會鮮農直賣所上架， 更透過農業局媒合在7-eleven虛擬通路上架，即日起至9月 20日可在ibon預購，未來將在部分門市上架。

8月15、16日活動現場使用三倍券消費，可再享加碼優惠，讓2 00元變300元、500元變600元。除了三倍券加值外， 現場消費滿500元可換得茶包組合農饗禮、滿1000元換有機碧 螺春細麵，更有三峽必吃美食老陳三豆花、童哥古早味糯米腸、 百年老店星葉水冰及金三峽牛角等在現場販售。錯過活動別懊悔， 只要聯絡三峽鮮農直賣所（（02）7717-9990，http s://www.fresh-farm.com.tw/）訂購， 就能把三峽農產好物帶回家！