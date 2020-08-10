2020士林萬麗「萬星茗月」中秋月餅禮盒　傳統廣式mix創新桃山 搭配繽紛精緻禮盒包裝

月圓人團圓，闔家團聚的中秋佳節即將來臨。而到中秋前夕，家家戶戶便開始準備添購月餅贈送親朋好友或是自家品嚐，月餅市場的戰火也即將點燃，在眾多各型各色的月餅禮盒中，該如何抓住消費者的心，除了著重在口味的選擇上，包裝送禮等考量更逐年受到重視。

台北士林萬麗酒店今年延續去年「接地氣」之品牌特色，結合萬麗酒店新穎摩登之品牌形象，在口味與禮盒設計上皆以「傳統Mix創新」作為主軸規劃，推出「萬星茗月」中秋月餅禮盒，每盒售價NT$1,080，內容包含傳統廣式月餅—經典香鬆、棗泥松子、蜜沙福圓及創新繽紛桃山月餅—黑麻焦糖、奶皇豆沙、綿香芋頭，另含精選桂非茶四包入。

即日起至2020/10/01(四)開放訂購，於2020/08/31(一)前預購，可享早鳥85折優惠NT$918（原價NT$1,080）。預訂詳情請洽(02)8861-2389轉分機22511－月餅銷售中心，或可上台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/rentaipeishihlin/。

【萬星茗月】中秋經典廣式月餅禮盒，延續去年「接地氣」之品牌特色，結合萬麗酒店新穎摩登之品牌形象，在口味與禮盒設計上皆以「傳統Mix創新」作為主軸規劃，特別選以傳統廣式月餅三入搭配創新日式桃山月餅三入，禮盒另附上精選桂非茶四包入。

傳統廣式月餅—使用道地廣式手工月餅技法，以最佳皮餡比例3:7製作，呈現皮薄餡多、油滑香綿的細緻口感，口味包含：「蜜沙福圓」以上等白鳳豆研磨調製成純淨清香的白豆沙泥，拌入香甜桂圓肉碎，重現甜而不膩的經典風味、「棗泥松子」精選優質黑棗經研磨去籽、以細火慢熬成棗泥後，拌入清香松子增加口感與香氣，以及「經典香鬆」選用純天然豬油炒製之美味香鬆，與白鳳豆及綠豆仁調和成餡，呈現甜鹹迷人之紮實口感。

創新日式桃山月餅—採用特選白鳳豆沙搭配奶油及蛋黃調配餅皮，口感細膩綿滑，另利用天然食材融入餅皮增添繽紛色澤，口味包含：「黑麻焦糖」特選台灣黑芝麻－香氣濃郁、口感溫潤，與細心熬煮之焦糖與奶油等調和成化口香濃口感之流芯餡料，細緻綿滑的口感間另帶出淡淡焦糖香氣、「奶皇豆沙」選以奶油白鳳豆沙配上特級蛋黃，使滑順化口的奶皇餡富有濃郁奶油及甜鹹香氣，以及「綿香芋頭」以正宗大甲芋頭經由蒸煮翻炒後，純手工製成香甜細緻芋頭餡，滑順綿密中另帶有芋頭些微顆粒口感。

精選桂非茶—嚴選台灣道地龍眼花，以手工摘取挑選製成，無添加防腐劑及茶類富含之咖啡因，另帶有淡淡蜜香、有著似東方美人茶之清雅香氣，入喉甘醇，特別適合佐以廣式與桃山月餅搭配享用，有著互相調和、更襯出茶餅清新濃郁等不同層次風味。

今年不僅口味推出傳統廣式月餅搭配創新桃山月餅外，禮盒主體使用雙層盒搭配抽屜盒裝，外盒包裝選以繽紛黃藍色系搭配、增加創新意象，盒上悄悄融入士林官邸著名景點「玫瑰」及「蝴蝶」等圖騰設計，另加入月兔、月亮等經典節慶圖像作為點綴，象徵承襲傳統下亦帶有創新活潑元素，打造傳統創新巧思並存、高雅細膩質感兼具之特色中秋月餅禮盒。