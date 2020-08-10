台南大員皇冠假日酒店3周年慶 3餐廳同步開賣餐券

提前為台南大員皇冠假日酒店3周年慶暖身，首波主打活動為元素自助餐、煉瓦日式餐廳與彩豐樓粵式中餐廳，3間餐廳同步開賣優惠餐券，自2020年8月8日至9月30日止一年一次的超值優惠餐券，早買早享用，使用振興券揪團一起買，優惠省更多。元素平日自助餐買10張送1張、煉瓦買3套送3張、彩豐樓合菜券買3張送1張。

台南大員皇冠假日酒店於2017年9月正式營運，為慶祝9月屆滿3歲生日，酒店將推出一系列慶祝活動，首波活動特地選擇8月8日做為開賣日，象徵業績首開發發發，一年一次的超值餐券首次3間人氣餐廳現場銷售與線上旅展同步開賣https://bit.ly/2DvlySA ，即買即用超級省，亦能使用振興券購買餐券，雙重好康一次滿足。

元素平日自助式晚餐，買10張送1張只要8,990元( 原價10,878元)，揪團買30張送3張加碼送3張，折扣約76折。本券適用於平日(週日至週五)晚餐時段，如欲週六午餐、週六晚餐、週日午餐時段，每張券須加價100元方能使用。元素自助餐主打海鮮無限量、鮮魚任你點、生魚片自由配、生啤酒暢飲等，多樣中西日式佳餚自助餐點，任您嚐味。尤其高CP值的療癒系甜點吧更是顛覆您的味蕾想像，充滿童趣的甜點森林，目不暇給。元素專線:06-512-1920

始終擁有高人氣的彩豐樓粵式中餐廳推出適合家庭聚餐使用的合菜券，4-5人的小家庭可以選購超值4人合菜券，可兌換菜色有:梅汁櫻桃番茄或台式黃金泡菜(2擇1)、廣東每日煲湯、鮮人參蒸龍膽下巴、黑蒜薑蔥牛肉、鳳梨富貴蝦球、上湯娃娃菜、脆豆叉燒肉炒飯。超值4人合菜券每張只要2,280元(原價3,194元)，買3張加碼送1張清蒸石斑魚券，折扣約67折。適用於平日(週一至週五)午、晚餐時段，如欲週六、週日、國定假日或特殊節慶使用，每張券須加價914元方能使用。

另外，針對6-7人的家庭則可選購粵式6人合菜券，可兌換菜色有: 鮮蝦腐皮捲(3件)、造型流沙包(3件)、臘味蘿蔔糕(3 件)、蟹黃靓燒賣( 4 件)、廣東每日煲湯、廣式掛爐燒鴨、家鄉海鮮豆腐煲、古法蒸龍膽下巴、辣子雞或芥藍雪花牛(2擇1)、瑤柱蟹肉蛋白炒飯或避風塘海鮮炒飯(2擇1)、薑汁嫩豆花或蜂蜜龜苓膏或養生芝麻糊或芋香西米露(選 6份)。粵式6人合菜券每張只要3,660元(原價4,345元)，買3張加碼送1張紅酒兌換券，折扣約77折。適用於平日(週一至週五)午、晚餐時段，如欲週六、週日、國定假日或特殊節慶使用，每張券須加價685元方能使用。彩豐樓專線:06-512-1910

煉.瓦日式餐廳則是首次推出日式套餐券1套(6張)售價9,480元(原價10,428元)，買3套(18張)加碼送3張，折扣約78折。每張券可任選1,580元之指定套餐乙份，種類多樣，口味豐富，例如：涮涮鍋、壽喜燒、日式套餐、鐵板燒套餐等。本券適用於煉.瓦餐廳午、晚餐時段，如欲國定假日或特殊節慶使用，每張券須加價158元方能使用。煉.瓦日式餐廳主打師承多位日本職人精神的主廚，Live Show方式最真實且直接的呈現食材的新鮮，讓消費者可以一邊欣賞師傅的廚藝，也能品味到日本料理的美味精髓。各餐廳食材應季節調整，以酒店公告為主；為提升用餐品質，用餐前請事先預約訂位，以免現場久候。煉瓦專線:06-512-1930