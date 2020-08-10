【港區國安法】黎智英遭逮捕、香港《蘋果日報》遭搜查　台灣朝野、學界強烈譴責

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）香港警方今天(10日) 逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，外傳這與執行港區國安法有關。總統府今天表達高度遺憾與譴責，並呼籲北京當局應該解決爭議，而非解決人民，唯有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議。

壹傳媒創辦人黎智英(中)10日上午在自家被逮捕 (美聯社）

黎智英與其子黎見恩、黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹等7人，在今天上午分別遭港警逮補，並稱他們涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。據信，逮捕及搜查行動與港區國安法有關。

港警除逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並搜查香港蘋果日報大樓，學者戴瑜慧指出，當局認為媒體對局勢「煽風點火」，因此大行整肅；陸委會則譴責相關方面打壓新聞自由。

◆專研中國傳播研究的國立交通大學傳播與科技學系副教授戴瑜慧指出，2003年香港50萬人上街反對「基本法」23條立法的遊行，已讓當局認定「就是媒體在搞鬼」，而中國國家主席習近平上任後，更是強調緊抓媒體和意識形態，「不然會亡黨亡國」。

中央社引述戴瑜慧指出，中國政府自1990年代起陸續透過併購等手法，蠶食鯨吞香港的新聞自由，目前在紙媒方面，僅剩香港蘋果日報明顯持反建制派立場。而習近平上台後，積極整肅自由派媒體，香港蘋果日報的遭遇就體現出他的思維邏輯，認為「就是你們這些媒體在煽風點火」，並開始進行整肅。

◆大陸委員會（陸委會) 則以書面形式發表譴責，認為香港當局濫用惡法，打壓港人言論、新聞自由及公民權利。如此侵害人權的惡質行徑，只會讓港人更加離心離德，讓中共及香港的國際形象更形不堪。

陸委會指出，近期陸續有港人、甚至是外國公民因港區國安法遭拘捕或通緝，顯示該法除企圖在香港製造寒蟬效應，更是中共政治清洗、霸權擴張的工具；倘若相關方面持續濫權、殘害自由民主，終將遭民心背離及惡果反噬。

陸委會也表示，台灣將與國際社會繼續密注相關情勢發展，共同撐香港，捍衛自由、民主、人權等普世價值。

◆國民黨立法院黨團總召林為洲表示，這侵犯言論自由，也不知道違反國安法哪一部分，作為一個媒體卻被輕率逮捕，再一次讓人對港人治港或一國兩制承諾完全沒信心，「我們予以譴責、深表同情」。

林為洲也表示，港區國安法如何適用還講不清楚，就開始逮捕人，「我們為香港感到悲哀，也為台灣的民主環境感到驕傲」，希望政府對於港人追求民主自由，如果人權有遭受侵犯，需要台灣政府給予協助時，應積極協助。

◆民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，港府一直以來為了打壓反送中運動，已經無所不用其極，但港府打壓媒體老闆、意見領袖，到最後一定不會有好結果；國際社會對香港的懲罰越來越多，美國甚至將香港特首林鄭月娥列入制裁名單，如果港府採取更緊縮的言論、更打壓政治議題，只會讓香港陷入更大困境。

◆時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，中國政府的統治正當性來源從來不在人民，也因此一直會面臨少數統治多數的困境。面對這樣的狀況，中國或者其他專制政府的處理方式是一致的，就是運用暴力和恐懼，將公民轉化成不敢互相串連聲援，終至孤立無援。

邱顯智指出，面臨著節節升高的國內外壓力，早已從威權走向極權的中國政府，更不樂見一個敢於反抗統治的社會網路形成，因此有香港國安法的立法以及對如同黎智英般的標竿人物抓捕。面對這樣的狀況，人民和國際應該加以關切，甚至互相串連和提供實質幫助，讓極權政府知道這樣只會培養出更堅強的反抗陣線。

◆台灣民眾黨立法院黨團表示，中國及香港政府羅織罪名，打壓異己的行為是國際社會所不能認同的，一味以高壓統治只是將人民推向對立面，自由民主終究會戰勝高壓獨裁，請中國及香港政府懸崖勒馬。

民眾黨團指出，香港警方國安處今天以違反香港國安法為由，拘捕黎智英等7人，黨團表示遺憾且予以譴責；由於香港目前情勢日漸緊張，呼籲政府應修改香港及澳門關係條例第18條，讓援助過程能更加制度化，提供適時且適當的援助。

◆民進黨對於中共與港府予以強烈譴責和抗議

民進黨今天透過聲明表示，中共與港府不顧國際社會的反對與關切，一再戕害香港的民主自由與人權，恣意逮捕民主派人士，施予政治清洗。身為國際民主價值同盟的一份子，民進黨對港府的作為予以強烈譴責和抗議。

民進黨指出，港警藉由揮舞「國安法」的尚方寶劍，脅迫香港反對派人士，株連其家人，宛如在香港的自由土地上厲行紅色恐怖，形塑寒蟬效應。這種「欲加之罪，何患無辭」的惡劣行徑，令人不齒。

民進黨強調，中共和港府不斷傷害香港的自由與人權，一再拉高與世界民主國家的對抗和緊張，極為不智，更令人費解。民進黨呼籲，港府必須懸崖勒馬，以對話溝通代替政治肅清，盡快釋放所有爭取民主自由的人士。民進黨說，會嚴密關注香港動態，力挺香港的自由。

◆國民黨主席江啟臣表示，港府作為摧毀港人對港府的支持跟信任，他極感遺憾。

江啟臣上午出席「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應」座談會前受訪指出，新聞自由是民主法治的基礎，今天港府的作為，基本上等於是在摧毀港人對港府的支持跟信任。

港區國安法通過，外界跟港人對於管轄權擴權的部分都感到憂慮，今天發生這樣的事情，江啟臣表示極為遺憾，並重申，國民黨支持香港民主法治。

◆總統府發言人張惇涵中午表示，此舉嚴重戕害香港的新聞自由、人權法治與民主自由，台灣作為國際民主價值同盟的一份子，對於北京當局此種繼續侵害香港的民主及人權的做法，總統府表達高度的遺憾和譴責。

張惇涵表示，再次呼籲北京當局，應該解決爭議，而非解決人民，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會回歸平靜。

總統府再次重申，民主的台灣會與香港同心，相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值，台灣也會透過「台港服務交流辦公室」等實際作為，與國際民主陣營的夥伴持續撐香港、撐港人。

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