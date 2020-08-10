美國衛生部長阿札爾會晤蔡英文：傳達川普總統對台灣的強力支持

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（10）日上午接見美國衛生部長阿札爾時表示，期盼台美雙方在衛生防疫等領域持續加強合作，造福全世界。

蔡英文今日接見阿札爾（Alex Azar）率領的訪問團，在場官員皆戴上口罩，雙方並以拱手代替握手問候。蔡英文致詞時表示，自今年3月台美共同發表「防疫夥伴關係聯合聲明」之後，雙方在防疫物資交流及新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗藥品的研發生產等方面，持續加強合作，她也期待，台美能夠持續衛生合作，造福台灣、美國與全球民眾。

針對美方此次派出阿札爾訪台，是台美自1979年斷交後美方所派出訪問層級最高的官員，蔡英文也表示，相信訪團透過實地走訪，可以更了解台灣如何處理此次武漢肺炎疫情，台美雙方也能夠就關注的議題，當面交換意見，共同研擬未來的合作方向。

蔡英文也提及，對於台灣持續因為中國壓力而遭世界衛生大會（World Health Assembly）排除在外「感到很遺憾」，台灣已證明不僅可以守住國內疫情防線，也有能力協助其他國家對抗疫情，「政治因素不應該凌駕在健康人權之上，WHA排除台灣的參與，是違背醫衛普世人權的原則。」

阿札爾則表示，「能夠在這裡傳達川普（Donald Trump）總統對台灣的強力支持和友誼是我誠摯的榮幸」，「我與蔡總統的對談及本次訪台的重點在於，強調台灣在公共衛生及對抗新冠病毒疫情的卓越成就，以及台灣與美國在預防、發現與應對疫情上的通力合作。」

根據美國在台協會（American Institute in Taiwan），阿札爾此次訪台旨在強化台美夥伴關係；阿札爾將代表川普會見台灣資深公衛官員、武漢肺炎醫護人員及專家，以及其他台灣夥伴，共同討論防疫措施、全球衛生、台美夥伴關係，以及台灣作為全球醫療設備和關鍵技術的可靠供應者。

阿札爾指出，台灣的防疫措施可謂世界上數一數二的成功典範，而這都歸因於台灣社會及文化的開放、透明和民主；台灣的公衛專業和產業實力也得以協助他人，提供美國和太平洋島國等所需的物資。

阿札爾也恭賀蔡英文展開第二任期，並向前傯統李登輝致意，「我也想對前總統李登輝的逝世，向台灣人民表達哀悼之意。李前總統是台灣民主之父，也是二十世紀民主運動的偉大領袖。」

不過，阿札爾致詞開端稱呼「蔡總統」的部分則被中國國民黨認為是唸成「習總統」。國民黨在稍後發布聲明表示，國民黨對此表示非常錯愕，無法認同，並呼籲「總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。」

不過根據直播畫面，阿札爾在第一次稱呼蔡總統時應是說錯說成「presidency」（總統任期或職位），之後便正確說出「蔡總統」（President Tsai），而美國在台協會稍後提供的致詞稿則是「President Tsai [ts-eye]（發音註記）。」

總統府發言人張惇涵則回應，經確認這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，「建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。」