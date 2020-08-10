日本貨輪珊瑚礁漏油 東非模里西斯生態浩劫

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）日本公司商船三井(MOL)所屬之貨輪若潮號(MV Wakashio)上(7)月25日在印度洋的一處珊瑚礁上擱淺，船上所攜帶的4000噸原油在這幾天開始外洩，由於臨近以珊瑚礁聞名的島國模里西斯，各界正竭力搶救當中，以免外洩原油危害當地生態。

擱淺後，雖然貨輪當下安置隔離吊桿失敗，一開始船體仍然完整而無大礙，不過幾天前船體在海浪不斷拍擊之下出現裂痕，外洩的原油轉眼就超過1000噸，除了當地人已經投入清理外，也有大批在乎環境的志工趕到現場幫忙，從島上的原野中搜集麥稈、稻草，將其裝入麻布袋中以製作緊急的攔油網，其中一部分的人已經著手清理飄上沙灘的油污。

不妙的是，貨輪的擱淺地點離該國重要的生物寶庫－著名的礁石和保育生態體系Pointe d’Esny－很近，附近甚至還有拉姆薩公約(Ramsar convention) 指定為國際重要濕地的自然保留區，非洲綠色和平組織警告，除了當地的上千種生物會面臨在原油中溺斃的生死危機外，由於模里西斯非常依賴觀光帶來的收入，這對當地的經濟、食安和醫療衛生都會造成很大的影響。

似乎是意識到單靠自己的力量無法完全解決問題，當局一開始雖然堅持應由地方單位自行解決，上週五(7日)總理仍宣佈進入國家緊急狀態，正式向國際請求援助。

曾經是模里西斯殖民母國的法國，第一時間從附近的軍事駐地派遣軍機攜帶污染控制設備前往該國提供幫助，昨日商船三井的母國日本也宣布派出6人的特別小組，配合法國進行油污清理。

不過，儘管外界開始提供協助，當地現在惡劣的海象可能會進一步拖慢清理的速度，持續對當地生態造成傷害。