【紅色恐怖】港警搜查《蘋果日報》總部　香港記協：只有第三世界才會發生

警方目前已封鎖香港蘋果日報總部大樓及大樓外圍。(美聯社) 警方目前已封鎖香港蘋果日報總部大樓及大樓外圍。(美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港記者協會主席楊健興今天（10日) 中午抵達蘋果日報大樓外，了解壹傳媒高層被捕一事。他說，警方搜查傳媒機構的事只有在第三世界才會發生，這是踐踏新聞自由、製造白色恐怖。

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大批警員在香港蘋果日報大樓內進行搜查。中央社

香港記者協會主席楊健興在蘋果日報大樓外受訪說，警方搜查傳媒機構這種事只有在第三世界才會發生，這是踐踏新聞自由、製造白色恐怖。中央社

中央社引述楊健興在蘋果日報大樓外對現場媒體表示，警方今天上午的逮捕行動以及派出百名警察到蘋果日報搜查，情況令人震驚和恐怖，他從事新聞業數十年，從未見過，也從未想過傳媒機構會發生這種事。

他說，警方搜查傳媒機構的事只有在第三世界才會發生，這是可悲的事；任何地方若重視傳媒，都不會隨便搜查傳媒機構，「這是踐踏新聞自由，給記者白色恐怖的感覺」。

楊健興又說，如果這次搜查是涉及媒體的新聞報導，將是相當嚴重的事。

香港警方上午7時許以「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪名逮捕了壹傳媒集團創辦人黎智英和其子黎見恩、黎耀恩，以及壹傳媒4名高層，並封鎖蘋果日報大樓及大樓外圍一帶。黎智英目前被帶回協助調查。

對警方拘捕壹傳媒及蘋果日報創辦人黎智英，以及多名壹傳媒高層，派出超過200名警員搜查壹傳媒大樓，香港電台引述公民黨表示，他們感到強烈憤慨，予以譴責。他們認為警方高調行動，目的是借《港區國安法》之名，製造白色恐怖，高調打壓新聞自由及異見聲音，恐嚇市民噤聲。

公民黨表示，面對專制政權的肆意打壓，香港市民只會繼續堅持真相，越打壓、越頑強。

民主黨稍早也抨擊特區政府藉港區國安法之名，大幅收緊新聞及言論自由。

民主黨發聲明表示，特區政府首次以港區國安法拘捕傳媒人士，大舉搜查傳媒的辦公室，對業界產生震懾效應，認為基本法對新聞和言論自由的保證，危在旦夕。聲明又說，港區國安法生效一個多月，拘捕和通緝人數已超過20人，高壓手段已對本港社會帶來難以衡量的寒蟬效應。

他們促請政府停止以法律為武器，對不同政見人士進行大搜捕，否則只會對香港社會帶來破懷性的影響。