  1. 首頁
  2. 旅遊美食

台南府城漢堡節 21日登場 關廟鳳梨、安平蝦餅打造創意漢堡

野餐會結合大胃王、喝啤酒及紙飛機比賽 適合親子、朋友歡聚

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/10 14:04
台南市觀旅局長郭貞慧(左)與台南晶英酒店總經理李靖文一起問候您：呷「堡」沒？（圖/台南晶英酒店Facebook）

台南市觀旅局長郭貞慧(左)與台南晶英酒店總經理李靖文一起問候您：呷「堡」沒？（圖/台南晶英酒店Facebook）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）又多了一個殺去台南吃透透的機會了！去年台南晶英酒店曾舉辦「府城漢堡節」，和10家餐廳合作，推出30種特色漢堡，僅兩天的時間引起千人參與，因此今年活動將持續舉辦，與14家知名漢堡店及2間台北高人氣餐車，一同在小西門國泰置地廣場盛大登場。

活動將推出多種與台南在地食材結合的創意漢堡，如西瓜綿、官田菱角、安平蝦餅、關廟鳳梨等，將帶給老饕們前所未有的飲食體驗，激盪出獨有的府城新味道。

府城漢堡節給予美式和台式碰撞的舞台，今年將有超過50種創新菜色，讓民眾嘗試從未接觸過的漢堡口味，像是結合關廟竹筍的「雙饗爺堡佐秘製醃筍」、添加玉井芒果的「松露朱熹漢堡」、搭配官田菱角的「就是台黑豬拖鞋」、佐以麻豆文旦的「柚香嫩煎豬肉起司堡」與加入安平蝦餅的「我要漢堡有夠蝦」等，相當值得嚐鮮體驗。

8月22日、23日現場除了有店家擺攤販售限量特色漢堡，更將舉辦超熱血「大胃王漢堡比賽」，由ROBIN’S主廚鄭安宏與法籍西點主廚羅倫聯手製作12吋、重達6公斤的重量級牛肉大漢堡，以兩人為單位挑戰在時間內完食，秒數最少的組別即可獲得台南晶英酒店的住宿券。此外，「喝啤酒比賽」和「紙飛機比賽」也將一同共襄盛舉，十分適合朋友歡聚、親子同樂。

（以下購票與活動資訊來自「2020府城漢堡節−呷堡沒？」官方Facebook

舉辦日期：8/21-8/23

地點：台南小西門國泰置地廣場（台南晶英酒店前方公園廣場）

活動官網： https://lihi1.com/7yoru

費用：

  1. $299單人入場：含入場手環、軟性飲料暢飲杯、$150元抵餐券

  2. $599單人啤酒暢飲：含入場手環、軟性飲料+啤酒暢飲杯、$200元抵餐券

  3. $1,299雙人入場(限量)：含入場手環2個、軟性飲料+啤酒暢飲2杯、$600元抵餐券、紀念品2份(蜂蠟保鮮布活動限定款，價值$550)、限定福袋乙份（內含「廣富號」漢堡帆布袋、「錦霞樓」片裝烏魚子、「碳佐麻里餐飲系列」山毛櫸環保餐具組、「新力牌印章」漢堡個資保護章、World Gym體驗券及店家優惠券，數量有限送完為止）
2020府城漢堡節
台南
嘉年華野餐會
台南晶英酒店
鄉鎮特色漢堡

相關新聞

台灣五星級飯店推創意中秋月餅　即日起預購最低享75折
台灣五星級飯店推創意中秋月餅　即日起預購最低享75折
2020/08/04 17:24
台灣國家卓越建設獎出爐！台南市長黃偉哲獲頒國土建設特別貢獻獎
台灣國家卓越建設獎出爐！台南市長黃偉哲獲頒國土建設特別貢獻獎
2020/07/24 10:43
南台灣2警察局長突遭中央拔官　台南市長黃偉哲質疑行政院長蘇貞昌「雙重標準」
南台灣2警察局長突遭中央拔官　台南市長黃偉哲質疑行政院長蘇貞昌「雙重標準」
2020/07/14 11:44
祝賀美國國慶　賴清德：盼台灣與美邦誼越來越好
祝賀美國國慶　賴清德：盼台灣與美邦誼越來越好
2020/07/04 20:38
台灣台南台語月活動 政府與民間攜手打造環境氛圍
台灣台南台語月活動 政府與民間攜手打造環境氛圍
2020/07/02 10:11