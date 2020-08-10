台南府城漢堡節 21日登場 關廟鳳梨、安平蝦餅打造創意漢堡

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）又多了一個殺去台南吃透透的機會了！去年台南晶英酒店曾舉辦「府城漢堡節」，和10家餐廳合作，推出30種特色漢堡，僅兩天的時間引起千人參與，因此今年活動將持續舉辦，與14家知名漢堡店及2間台北高人氣餐車，一同在小西門國泰置地廣場盛大登場。

活動將推出多種與台南在地食材結合的創意漢堡，如西瓜綿、官田菱角、安平蝦餅、關廟鳳梨等，將帶給老饕們前所未有的飲食體驗，激盪出獨有的府城新味道。

府城漢堡節給予美式和台式碰撞的舞台，今年將有超過50種創新菜色，讓民眾嘗試從未接觸過的漢堡口味，像是結合關廟竹筍的「雙饗爺堡佐秘製醃筍」、添加玉井芒果的「松露朱熹漢堡」、搭配官田菱角的「就是台黑豬拖鞋」、佐以麻豆文旦的「柚香嫩煎豬肉起司堡」與加入安平蝦餅的「我要漢堡有夠蝦」等，相當值得嚐鮮體驗。

8月22日、23日現場除了有店家擺攤販售限量特色漢堡，更將舉辦超熱血「大胃王漢堡比賽」，由ROBIN’S主廚鄭安宏與法籍西點主廚羅倫聯手製作12吋、重達6公斤的重量級牛肉大漢堡，以兩人為單位挑戰在時間內完食，秒數最少的組別即可獲得台南晶英酒店的住宿券。此外，「喝啤酒比賽」和「紙飛機比賽」也將一同共襄盛舉，十分適合朋友歡聚、親子同樂。

（以下購票與活動資訊來自「2020府城漢堡節−呷堡沒？」官方Facebook）

舉辦日期：8/21-8/23

地點：台南小西門國泰置地廣場（台南晶英酒店前方公園廣場）

活動官網： https://lihi1.com/7yoru

費用：