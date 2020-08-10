台灣金馬影展雙開幕片揭曉！楊祐寧黑色喜劇《腿》、劉冠廷鄭人碩《同學麥娜絲》齊揭幕

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2020金馬影 展今(10)日公布雙開幕片，由金馬獎最佳新導演黃信堯的新作《同學麥娜絲》，與《陽光普照》 編劇張耀升首度執導的黑色喜劇《腿》揭幕。

2020台北金馬影展即將於11月5日展開，今日率先在官方臉書粉絲專頁以直播方式揭曉本屆「兩部」開幕片，由金馬獎最佳新導演黃信堯的新作《同學麥娜絲》，與《陽光普照》編劇張耀升首度執導的黑色愛情喜劇《腿》同時榮膺。

兩部作品皆由金馬獎最佳導演、攝影鍾孟宏擔綱監製與掌鏡，還有億萬票房監製葉如芬加持，《同學麥娜絲》找來去年甫獲得金馬最佳男配角劉冠廷和鄭人碩、納豆、施名帥互拚演技，《腿》則邀來影后桂綸鎂與楊祐寧兩位金馬得主飾演夫妻，兩部作品不僅「金」字招牌超級吸睛，更展現台灣電影精彩豐沛的創作風貌。

以紀錄片起家的黃信堯，2017年以改編短片《大佛》的首部劇情長片《大佛普拉斯》一舉贏得金馬獎最佳新導演和改編劇本獎，備受矚目的新作《同學麥娜絲》靈感來自他2005年拍攝高中好友的紀錄片《唬爛三小》。影片找來去年甫獲得金馬最佳男配角的劉冠廷、《醉‧生夢死》鄭人碩、《一路順風》納豆，以及橫跨電影電視和劇場的施名帥，飾演四個喜歡在泡沫紅茶店聊天打牌的同窗好友，影片不僅描寫他們各自的愛情、婚姻與事業關卡，意外考驗了彼此的友誼，也對社會沈痾、人情冷暖，做出犀利的諷刺。

去年以《陽光普照》入圍金馬獎的編劇張耀升，首度自編自導的《腿》邀來影后桂綸鎂以及出道便以《十七歲的天空》贏得金馬獎最佳新演員的楊祐寧攜手合作，飾演一對因國標舞結識的夫妻，沒想到先生因腿部截肢手術不幸離世，為留「全屍」的妻子卻面臨醫院百般刁難和互踢皮球，只好展開一場「奪腿計畫」，峰迴路轉的荒謬際遇中，兩人從相愛到相互虧欠的過往也逐一浮現。桂綸鎂與楊祐寧兩人不僅在《返校》金馬獎最佳原創電影歌曲得主盧律銘的配樂下，一展國標舞技，更精湛詮釋男女在愛情中的酸甜苦辣。

2020金馬影展將於11月5日至22日展開，更多影展片單消息將在官方網站、Facebook粉絲頁與Instagram陸續公佈，敬請拭目以待。