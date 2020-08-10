〈財經主筆室〉黃金價格狂飆是否會變泡沫？留意疫情變化風險

近來國際金價不斷上漲，新冠肺炎疫情的爆發導致全球都在瘋狂買進黃金，國際金價8月5日更衝破每盎司2,000美元價格，打破2011年當時所創下的1,922美元歷史新紀錄，黃金大漲讓許多投資人後悔錯失了投資機會，但也有很多人認為目前金價昂貴可能已處在泡沫中，不論黃金價格後市看漲或看跌？黃金價格未來走勢絕對與疫情能否獲得控制有關。

今年疫情爆發以來全球經濟情勢驟變，民眾關心的除了疫情到底何時能獲得控制外，最關切的就是全球經濟何時能夠反轉？台股7月以來一再刷新創歷史新高，成為國內投資人矚目焦點外，一路飆升的黃金價格更成為市場熱門話題之一，如今黃金價格也創新高後，還有人喊出上看2,500美元、甚至3,000美元的預測，但很多人都在問，黃金還能買進嗎？

據統計，2019年底黃金每盎司價格為1,517美元，今年最低點每盎司為3月18日的1,486美元，8月5日每盎司衝破2,000美元關卡，上周末(7日)每盎司價格則為2,034美元，意即，從3月18日至今短短僅4個多月，黃金價格漲幅高達36.8%。

這波金價大漲因素，當然是因疫情恐慌讓黃金價格大漲而 「創造歷史」，支撐金價走高大致原因包括：一是各國政府印鈔票導致現金信任危機出現，低利率、高通膨、貨幣寬鬆都會帶動黃金上漲。二、全球負利率債券規模增加，黃金的吸引力增加，成為負利率債券替代品。三、從2009年金融海嘯後各國央行持續增加黃金存量，除了中國、俄羅斯及印度是黃金大買家外，伊斯蘭教條開放買黃金，使得黃金需求量大增。

觀察黃金過去走勢，歷史上黃金價格出現幾次高點，包括1980年因強勁油價、蘇聯對阿富汗干預及伊朗革命影響，高通膨發生讓投資者轉向貴金屬市場，當時每盎司創下850美元歷史新高；2008年美國投資銀行雷曼兄弟的破產，引發全球金融海嘯風暴，為挽救美國疲軟經濟，美國聯準會將美國聯邦基金利率降至幾乎零的水準，量化寬鬆做法助長黃金價格突破1,000美元；2011年美國次級房貸演化成全球金融危機，讓金價來到每盎司1,889美元；2020年因Covid-19疫情、中美關係急凍，金價突破每盎司2,000美元，黃金價格已來到歷史的新高點，價格目前仍持續在創造歷史紀錄中。

了解黃金價格歷史走勢後 ，總結黃金的價格與走勢，大概與「供給需求」及「國際情勢」息息相關。在供給方面，目前並無探勘新礦脈訊息，舊礦開採成本漸高、技術也無新突破，所以供給面並無太大變化，主要就應該來自於國際情勢影響，目前全球實行大規模的財政刺激措施和超寬鬆貨幣政策，投資者將黃金作為避風港和「最後的救命稻草」，金價受到推升是可以預期的結果。

受到時代造成的逃難情結影響，華人向來比其它民族多愛黃金一些，在過去台灣錢淹腳目的時代，台灣個人黃金消費量還曾名列世界前茅，很多家庭裡或多或少都存有一些黃金或金飾，最近黃金創歷史新高，讓擁有黃金者應該都發了點小財，台灣各銀樓已出現許多散戶在賣金條或金飾，市場掀起一波賣金潮。

隨著黃金成為目前熱門商品後，購買黃金及相關商品的訊息也大增，黃金存摺、黃金ETF、黃金期貨及實體黃金等目前台灣黃金的主要投資管道，每個項目都有各自鼓吹者，黃金真的還難買進嗎？只能說任何投資都有風險，這波黃金價格走勢與疫情變化習習相關，進場或退場？就多花心思隨時注意國際疫情的變化吧！