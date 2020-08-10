113保護專線擴充至6國語 今起提供日語通譯服務

臺灣隨著移工及跨國婚姻移民的增加，為了提升外語人士更友善的保護熱線求助管道，113婦幼保護專線除了既有的英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語等5種外語通譯服務外，自8月10日起新增提供日語通譯服務，衛福部表示未來民眾撥打113保護專線講日語也能通。

113保護專線於90年啟用，24小時全年無休提供家庭暴力、性侵害、性騷擾及兒童、少年、老人或身心障礙者保護相關諮詢及通報服務，是民眾最方便的求助管道。隨著跨國婚姻來臺的新住民人數逐漸增加，113保護專線在94年4月開始增設英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語等5種外語通譯服務，透過通譯人員的協助，減少因語言隔閡的求助障礙，至109年6月更已累計提供2,475人次通譯服務。近年來因工作或跨國婚姻來臺的日本籍人數逐年成長，為提供以日語為母語的外籍人士或新住民更友善的求助管道，113婦幼保護專線將於今年8月10日起提供日語通譯服務。

依內政部統計，108年底原屬國籍為日本籍的外裔人士或外籍配偶超過5千人，另依勞動部資料，外國專業人士在臺工作以日本籍居第1位，109年5月底超過7千人，兩者合計超過1萬2千人。衛生福利部表示，許多日籍新住民不諳國語或英語，過去113未設置日語通譯人員，接線社工常因語言不通，僅能簡單蒐集受暴資訊，或若遇來電者情緒激動或傷心哭泣，亦無法適時地給予情緒安撫或支持鼓勵。啟動日語通譯服務後，當來電者需要講日語時，即安排通曉日語的人士與接線社工與其進行3方通話會談，讓服務不因語言隔閡而中斷或打折。

訊息來源：衛福部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)