多元文化體驗-日本盂蘭盆節風俗分享與壽司製作

移民署北區事務大隊基隆市服務站結合基隆市政府國際家庭服務中心，於8月8日下午辦理日本盂蘭盆節多元文化活動，盂蘭盆節起源於佛教儀式，日本的盂蘭盆節幾經歲月的演變，並結合了日本的各類文化，形成了現在日本獨有的祖先祭典傳統節日。

為了讓來自各地的新住民朋友們能夠體驗各國多元節慶的氛圍，本活動邀請日本專業講師分享日本盂蘭盆節習俗，但在臺灣也有相類似的中元節文化習俗，藉此讓參加的新住民及社區民眾可以了解日本祭祖的風俗，與臺灣中元節之間的差異，了解不同國情間的文化特色。

除了介紹日本與臺灣不同的文化外，亦邀請日本講師現場指導參與者以傳統做法手作日本「壽司」，此外移民署人員也藉此機會宣導防疫新生活觀念、防範非洲豬瘟及介紹各項新住民照顧輔導措施、免費借用平板服務，讓新住民在歡慶佳節同時，得以瞭解政府相關法令及福利措施，並能順利融入臺灣的生活，越南籍新住民阮氏清表示:「我來臺灣很多年，只有過臺灣的中元節，今天第一次聽到盂蘭盆節的精靈馬習俗，體會不同國家間不同的文化底蘊」。

移民署基隆市服務站主任毛兆莉表示：「新住民在臺灣生活多年，對臺灣的節慶習俗可能有一些初步的認識，這次活動是希望大家可以了解、體驗其他國家的文化，學習尊重及欣賞差異，最後還是提醒大家，現在雖然生活逐步解封，但還是要確實遵守各項防疫措施，才能有效控制疫情不要擴散。

訊息來源：北區事務大隊基隆市服務站