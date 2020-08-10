第6號颱風形成　10時30分發布海、陸警　這個時機點對台灣影響最大

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據中央氣象局資料顯示，位在南海的熱帶性低氣壓於今(10)日稍早發展為今年第6號颱風，氣象局於上午10時30分發布海、陸警報，這也是今年首度發出陸警的颱風。其暴風圈正逐漸進入台灣周圍海面構成威脅，南部、金門和中部地區影響最大，嚴防豪雨。

氣象局表示，第6號颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方約 390 公里之海面上，以每小時26轉23公里速度，向北北東轉北進行，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅，今晚到明天白天對台灣影響最大，尤其是南部、金門和中部地區應嚴防豪雨。

由於日本氣象廳尚未命名第6號颱風，因此目前尚未正式命名。

氣象局提醒，陸上警戒區域澎湖應嚴加戒備並防強風豪雨，而海上警戒區域巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面行作業船隻應嚴加戒備。

位在南海的熱帶性低氣壓於10日上午已增強為今年第6號颱風，中央氣象局上午10時30分發布海上及陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局官網）

受到颱風及其外圍環流影響，今日台灣附近各海面風浪將逐漸增大，今明兩日雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，明(11)日馬祖亦有9至10級強陣風出現的機率。

而基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。

另外，距離台灣東部海面2600多公里，即在日本東南方海面有一個熱帶性低氣壓，不排除發展成今年第7號颱風「無花果」，對台灣無影響。

天氣專家彭啟明博士表示，至於昨（9）日清晨在菲律賓東方海面生成的輕颱薔蜜，往北走得很快，這兩天以將近每小時40至50公里速度往韓國移動，預計今天下午登陸韓國，隨後併入梅雨鋒面當中。