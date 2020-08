【快訊】疑涉違反港區國安法「勾結外國勢力」 黎智英父子、香港壹傳媒高層7人被捕　歌手何韻詩PO文痛斥荒謬

更新時間: 2020-08-10 11:20

首次發稿: 2020-08-10 09:28

香港警方稱搜查行動仍在進行中 不排除有更多人被捕

香港警方10日派遣大批人員到蘋果日報大樓搜證,據信 行動可能與執行港區國安法有關。圖為警員準備進入大 樓搜查。中央社

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)香港警方今天(10日) 上午派遣大批人員到蘋果日報進行搜查,行動可能與執行港區國安法有關;今天稍早時,警方逮捕了壹傳媒創辦人黎智英以及蘋果日報高層等7人。

中央社引述香港蘋果日報內部人士說,今早10時左右,大批警員抵達位於九龍將軍澳的蘋果日報大樓,其後入內搜查。

相關人士說,蘋果日報員工目前已暫停工作,以配合警方的搜查行動。

另外,警方證實今早拘捕了7人,他們涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。

為配合執行港區維護國家安全法,警方已成立國家安全處負責執法工作。

綜合蘋果日報內部人士及媒體的消息,警方今早拘捕了壹傳媒創辦人黎智英及其子黎見恩和黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權,以及黃偉強和吳達光。

目前搜查行動仍在進行中。據透露,警員封鎖了壹傳媒行政總裁張劍虹的辦公室,並逐一要求大樓內員工出示蘋果日報工作證,以確認身分。

進入大樓之後,警員表明進行搜查,蘋果日報高層與之討論,但警員要求他們不要妨礙警方執法,其後展開搜查行動。

據透露,在行動中,警員封鎖了張劍虹的辦公室,又逐一要求大樓內員工出示蘋果日報工作證,以確認身分。

相關人士說,警員進入大樓後,之後所有上班的員工被禁止進入大樓,同時逐一核實身分。

【快訊】涉違反港區國安法「勾結外國勢力」 黎智英父子、香港壹傳媒高層7人被捕 歌手何韻詩PO文痛斥荒謬

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)香港媒體報導,壹傳媒創辦人黎智英及其兩個兒子今(10日)早被警方拘捕,罪名是涉嫌違反港區國安法中的「勾結外國勢力」。

另根據香港01報導,多名壹傳媒高層,包括行政總裁張劍虹及集團營運總裁、財務總裁周達權被捕;黎智英的得力助手Mark Simon則被警方通緝。

香港警方今天也在官方臉書進行直播並po文證實,警方今晨採取拘捕行動,至少7人被捕,全部為本地男子,年齡介乎39歲至72歲。他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方行動仍然進行中,不排除更多人被捕。

從今天早上起,警方一直在進行逮捕行動。至少七名39歲至72歲的當地男性因涉嫌與外國/外部分子串通危害國家安全,陰謀欺詐和其他罪行而被捕。調查仍在進行中, 可能會進一步逮捕。

支持民主派的藝人何韻詩也在臉書PO出港警大動作搜捕畫面,痛斥荒謬!

香港警方稍早於將軍澳壹傳媒大樓內進行搜查工作。警察公共關係科人員在將軍澳現場直播最新情況。

香港01最新消息指出,警方國安處今天共逮捕7人,包括黎智英的長子黎見恩與次子黎耀恩,罪名分別如下:

■壹傳媒集團創辦人黎智英:勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀欺詐、煽動

■集團營運總裁、財務總裁周達權: 勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀欺詐

■黎智英長子黎見恩:串謀欺詐

■黎智英次子黎耀恩:串謀欺詐

■壹傳媒行政總監黃偉強:串謀欺詐

■壹傳媒動畫總經理吳達光:串謀欺詐

■壹傳媒集團行政總裁張劍虹:串謀欺詐

遭港警通緝的Mark Simon,兩小時前透過推特發文,證實黎智英等人被捕的消息

