【快訊】疑涉違反港區國安法「勾結外國勢力」 黎智英父子、香港壹傳媒高層7人被捕　歌手何韻詩PO文痛斥荒謬

更新時間: 2020-08-10 11:20

首次發稿: 2020-08-10 09:28

香港警方稱搜查行動仍在進行中 不排除有更多人被捕

香港警方10日派遣大批人員到蘋果日報大樓搜證，據信 行動可能與執行港區國安法有關。圖為警員準備進入大 樓搜查。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港警方今天(10日) 上午派遣大批人員到蘋果日報進行搜查，行動可能與執行港區國安法有關；今天稍早時，警方逮捕了壹傳媒創辦人黎智英以及蘋果日報高層等7人。

中央社引述香港蘋果日報內部人士說，今早10時左右，大批警員抵達位於九龍將軍澳的蘋果日報大樓，其後入內搜查。

相關人士說，蘋果日報員工目前已暫停工作，以配合警方的搜查行動。

另外，警方證實今早拘捕了7人，他們涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。

為配合執行港區維護國家安全法，警方已成立國家安全處負責執法工作。

綜合蘋果日報內部人士及媒體的消息，警方今早拘捕了壹傳媒創辦人黎智英及其子黎見恩和黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權，以及黃偉強和吳達光。

目前搜查行動仍在進行中。據透露，警員封鎖了壹傳媒行政總裁張劍虹的辦公室，並逐一要求大樓內員工出示蘋果日報工作證，以確認身分。

進入大樓之後，警員表明進行搜查，蘋果日報高層與之討論，但警員要求他們不要妨礙警方執法，其後展開搜查行動。

據透露，在行動中，警員封鎖了張劍虹的辦公室，又逐一要求大樓內員工出示蘋果日報工作證，以確認身分。

相關人士說，警員進入大樓後，之後所有上班的員工被禁止進入大樓，同時逐一核實身分。

首次發稿: 2020-08-10 09:28

【快訊】涉違反港區國安法「勾結外國勢力」 黎智英父子、香港壹傳媒高層7人被捕 歌手何韻詩PO文痛斥荒謬

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港媒體報導，壹傳媒創辦人黎智英及其兩個兒子今（10日)早被警方拘捕，罪名是涉嫌違反港區國安法中的「勾結外國勢力」。

另根據香港01報導，多名壹傳媒高層，包括行政總裁張劍虹及集團營運總裁、財務總裁周達權被捕；黎智英的得力助手Mark Simon則被警方通緝。

香港警方今天也在官方臉書進行直播並po文證實，警方今晨採取拘捕行動，至少7人被捕，全部為本地男子，年齡介乎39歲至72歲。他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

從今天早上起，警方一直在進行逮捕行動。至少七名39歲至72歲的當地男性因涉嫌與外國/外部分子串通危害國家安全，陰謀欺詐和其他罪行而被捕。調查仍在進行中, 可能會進一步逮捕。

支持民主派的藝人何韻詩也在臉書PO出港警大動作搜捕畫面，痛斥荒謬！

香港警方稍早於將軍澳壹傳媒大樓內進行搜查工作。警察公共關係科人員在將軍澳現場直播最新情況。

香港01最新消息指出，警方國安處今天共逮捕7人，包括黎智英的長子黎見恩與次子黎耀恩，罪名分別如下:

■壹傳媒集團創辦人黎智英：勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀欺詐、煽動

■集團營運總裁、財務總裁周達權： 勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀欺詐

■黎智英長子黎見恩：串謀欺詐

■黎智英次子黎耀恩：串謀欺詐

■壹傳媒行政總監黃偉強：串謀欺詐

■壹傳媒動畫總經理吳達光：串謀欺詐

■壹傳媒集團行政總裁張劍虹：串謀欺詐

遭港警通緝的Mark Simon，兩小時前透過推特發文，證實黎智英等人被捕的消息

Jimmy Lai is being arrested for collusion with foreign powers at this time. — Mark Simon (@HKMarkSimon) August 9, 2020

As of this time the police are in the homes of Mr. Lai and his son executing search warrants.

-

Other members of the group have been detained or taken in for questioning. It’s a press scrum at Mr. Lai’s home now so info locally will come out.

- — Mark Simon (@HKMarkSimon) August 10, 2020

台灣中央社報導，約10名警員早上7時許到達黎智英位於九龍嘉道理山的寓所，入屋調查並拘捕了黎智英。

在同一時間，另一隊警員抵達黎智英次子黎耀恩位於西貢的住所進行調查並拘捕他。

據報導，警方以涉嫌違反港區國安法中的「勾結外國勢力」罪名拘捕黎智英及黎耀恩。

報導引述不願具名的香港《蘋果日報》主管說，對於黎智英被捕，員工早已心裡有數，而黎智英本人也有心理準備；但張劍虹和周達權被捕，頗令員工意外。

該人士指出，雖然《蘋果日報》員工關注這次逮捕行動，但並未人心惶惶，大家都是謹守崗位，做好自己的工作。

香港電台10日報導稱，壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或境外勢力罪被捕，他早上乘坐警方7人車抵達九龍城警署，同一輛車早上10時許離開警署。另外，過百名警員進入香港壹傳媒將軍澳工業邨總部調查，集團通知員工不用上班。



集團向員工發通知，指將軍澳辦公室有突發狀況，暫時不要上班，在途中的同事即時折返。



集團又表示，接駁巴士將因應要求暫停來回將軍澳廠房至調景嶺的服務，已經上班的同事需留在座位工作，等候下一步指示。

《港區國安法》6/30晚間11時在港生效，被港媒形容為壹傳媒創辦人黎智英 「重臣」的Mark Simon 6/29 接受香港電台訪問，提到自己人在台灣。他解釋，他在香港、台灣和美國均有業務需處理，每年平均只會花五個月留在香港。

香港01當時報導，Mark Simon解釋自己在香港、台灣和美國均有業務需處理，每年平均只會花五個月留在香港，還稱自己在台灣的寓所有一個花園。

當時被問到會否擔心黎智英在國安法實施後被捕，Mark Simon表示，黎智英已有心理準備入獄。

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