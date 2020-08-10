衝撞騷擾保育鯨豚涉違反野保法 海保署籲勿以身試法

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 宜蘭龜山島周邊海域在8月7日到8日，一連2天發生兩起快艇朝向鯨豚群衝撞的事件，目前宜蘭縣政府已受理民眾檢舉影片，會同海巡署積極蒐證調查及偵辦，預定9日約詢相關業者，而涉嫌違反野保法騷擾鯨豚，可能導致1年以下徒刑或併科30萬元罰金。

海保署長黃向文表示，針對這次宜蘭烏石港海域發生快艇直接向鯨豚群衝撞行為，包含追逐、企圖靠近迫使動物行為改變或可能引起任何動物傷害的行為，依照目前國外的標準，皆已達到騷擾行為。

他還說，所有鯨豚都屬保育類動物，如果蓄意對保育類動物騷擾，依據野生動物保育法第42條，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

海保署這幾年針對友善賞鯨利用新聞媒體、網站、摺頁及海報加強宣導，今年度與九艘賞鯨船合作，要求落實友善賞鯨項目以及遊客教育宣導。落實切勿包圍、衝撞切入、餵食、穿越拆散鯨豚群，並強調對海上鯨豚，應保持一定距離等措施，只要造成鯨豚個體或族群行為改變，就表示鯨豚已受到人為的干擾及衝擊。

這次遊艇衝撞鯨豚案件，已交由宜蘭縣政府及海巡署進行偵查。為避免再發生類似案件，海保署除了持續加強宣導，也將安排進行查核。海保署再次呼籲，如果民眾在海上發現有疑似違法行為發生，可協助拍下影片向在地縣市政府海洋保育主管單位、海洋保育署或撥打海巡「118」專線。