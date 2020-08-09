藝術新南向「找路」 駐雪梨文化部策畫臺灣攝影歷史展

駐雪梨辦事處范惠君處長(左二)偕文化組黎天曌秘書(左一)與共同策展人Dr._Olivier_Krischer_(右二)及Dr._Shuxi... 駐雪梨辦事處范惠君處長(左二)偕文化組黎天曌秘書(左一)與共同策展人Dr._Olivier_Krischer_(右二)及Dr._Shuxia_Chen_(右一) (翻攝自文化部網站)

文化部駐雪梨辦事處文化組今（2020）年2月甫成立，於7月31日與澳洲國立大學亞太研究學院中華全球研究中心簽署合作「《找路: 1970~80年代臺灣攝影展》前期研究發展計畫」，將開啟臺、澳首度合作，以文化部搶救國家攝影資產進行策展的計畫。

駐雪梨辦事處長范惠君於7日與兩位共同策展人Dr. Olivier Krischer 及Dr. Shuxia Chen會晤，表達對本次臺、澳合作的支持與重視。范惠君指出，1970~1980年代期間，為臺灣民主蛻變的關鍵時期，民主運動風起雲湧，有賴眾多懷志先進共同帶領臺灣邁向民主道路。

攝影展以「找路」為名，契合當時時空背景，並反映臺灣社會對民主自由的期待。此外，臺灣民主先生前總統李登輝於近日辭世，本次計畫不但能將臺灣民主成果展現予澳洲民眾，也希望能對李前總統等民主先進致意。

澳洲中華全球研究中心主任珍·葛麗（Jane Golley）表示，中心極為重視華語世界的多元文化，感謝有這個機會透過臺灣文化部設於雪梨的第一個大洋洲駐外文化單位，合作這項計畫，探討臺灣1970~80年代視覺文化的重要性。

這是繼2015年《間：臺灣五六十年代面影》之後，第二個成功與文化部合作的展覽，很高興由中心的訪問學者陳淑霞博士與雪梨大學中國研究中心副主任柯惟博士（Dr. Olivier Krischer）這兩位華人藝術與策展專家來帶領這項計畫，本計畫將提供一個深入臺灣1970~80年代的視覺經驗，增益我們對於當代臺灣的瞭解。

策展人柯惟博士（Dr. Olivier Krischer）表示，臺灣社會在1970~80年代逐漸接受了新的政治現實，在1987年解嚴的前後，許多藝術家和知識分子重新審視了關於臺灣的在地性、歷史和文化認同等議題，這項計畫將透過從新聞攝影到實驗藝術的攝影精選，反映臺灣日常生活和文化的轉變。

展覽名稱則是援引臺灣攝影大師張照堂的名言「生活中的人在找路，影像中的人在找路，札記中的人在找路。大家都在找路。一邊走一邊迷失，一邊找到」。

澳洲中華全球研究中心為澳洲聯邦政府於2010年創設的綜合性研究機構，研究涵蓋中國、臺灣、香港與海外華人，致力於人文與社會科學的跨學科研究，也非常重視支持與促進不同形式文化活動。該中心預計於2021年舉辦以臺灣為主題的《憶起戒嚴》國際會議，並於會議期間舉辦《找路: 1970~80年代臺灣攝影展》。（新聞轉載自新住民全球新聞網）