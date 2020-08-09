日本追悼李登輝弔唁團旋風訪台灣　下午4時晉見蔡英文總統

前總統李登輝7月30日辭世，由日本前首相森喜朗率領的16人弔唁團今天中午搭乘包機從東京羽田機場前往台灣，當天來回。預定下午4時前往總統府晉見蔡總統，隨後於下午5時赴台北賓館追思李登輝。府方指出，訪團成員晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸。

日本追悼李登輝弔唁團由「日華議員懇談會」及日本台灣交流協會合辦，團長為東京奧運組織委員會（籌備委員會）會長，現年83歲的森喜朗，他的工作相當繁重，但他與李登輝交情好，希望能前往台灣弔唁。

李登輝2001年卸任總統後首度訪日就醫時，當時的首相森喜朗不顧時任外務大臣河野洋平的反對，與官房副長官安倍晉三仍執意決定發簽證給李登輝。

日華懇談會長，自民黨籍眾議員古屋圭司今天在包機出發前對中央社等媒體採訪時表示，此行在台灣停留時間只有3小時，但目的只有一個，就是要向李登輝表達哀悼和敬意，感念他對日台友好奉獻心力。

古屋說：「台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫工作上表現卓越，我們也採取了萬全的防疫準備，只停留3小時。團長森喜朗和我們一行將拜會總統蔡英文，然後轉往台北賓館悼念李前總統，並向家屬致哀。」

訪台團除了古屋圭司之外，還包括自民黨籍眾議員岸信夫、衛藤征士郎、長島昭久、中山泰秀以及聯合執政的公明黨籍富田茂之、最大在野黨立憲民主黨籍的中川正春、國民民主黨籍榛葉賀津也、日本維新會的石井章等9人。日本台灣交流協會理事長谷崎泰明陪同。

駐日代表謝長廷與副代表蔡明耀今天到東京羽田機場送機。謝長廷在臉書留言：「（此訪台團）一天來回的行程相當勞累辛苦，尤其前首相森喜朗已83歲，且有多項病痛治療中，此次為表達對李前總統的敬意以及台日關係的重視，千里迢迢，遠赴台灣，其精神令人感佩，所以我早上特別趕到羽田機場向他們致意。祝一路順風平安。」

古屋7日在眾議院議員會館召開記者會時表示，森喜朗雖非特使，但他認為，實質上就是首相安倍晉三的代理。這是前往台灣弔唁的外國團中的首團，象徵日台友誼。

森喜朗此行是否會代首相安倍晉三向蔡總統傳達訊息，值得關注。

根據總統府公布的行程，下午4時蔡總統將在總統府內接見「日本弔唁故李前總統訪台團」，蔡總統今天上午在臉書預告將直播這場接見行程；下午5時「日本弔唁團」再前往台北賓館，向李登輝表達追思哀悼，訪團追思完畢後，將在台北賓館發表談話。