台灣新住民導覽看國寶 人氣翠玉白菜盡收眼底

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為積極擴大文化交流，國立故宮博物院與移民署臺北市服務站於今日共同辦理「新住民多元文化活動」，將近60位新住民通譯志工參加，在故宮博物院東南亞語種子導覽員－印尼新住民吳曉雯、越南新住民范氏月的帶領解說下，故宮國寶盡收眼底，尤其人氣展件「翠玉白菜」，眾人直呼好逼真，真想咬一口!

故宮積極推廣博物館教育並落實文化紮根，培訓導覽志工計畫行之有年，包括英語、法語、日語、韓語等，去(108)年再增辦「東南亞語導覽種子培訓計畫」，希望能為博物館注入更多元豐沛的新能量，讓故宮文物親近不同文化族群，提供更優質友善的導覽服務。

印尼新住民吳曉雯來臺就讀淡江大學資訊系，與同樣在該校就讀電機工程系、也來自印尼的先生在臺結為連理，先生目前在美商公司擔任工程師，她則負責養育3個小孩，因為小孩都上學了，去年她聽說故宮有開東南亞語導覽培訓課程，於是很好奇地參加。

在欣賞文物中得到樂趣，這次她介紹商朝青銅食器「祖己鼎」，就用很生動的方法解說「古人會用鼎煮肉」時，新住民姊妹冷不防一句「好像涮涮鍋呦…」，惹得眾人哈哈大笑。

越南新住民范氏月在致理科大完成學業後，因為熱愛臺灣，因此投入旅遊業並考取導遊證照，並利用時間參加故宮導覽培訓。

新住民體驗彩繪「擴香瓶」手作課程。（圖/ 移民署台北市服務站）

華人古裝宮廷劇是范氏月的最愛，也喜歡「翠玉白菜」冰清玉潔的感覺，「其實這顆清朝的翠玉白菜只有18公分高，但細膩精彩的雕工，倘佯其中令人陶醉不已」；當遇到越南同鄉導覽時，最愛介紹宋朝汝窯的「青瓷蓮花溫碗」，因為越南人愛「蓮」，最令他們駐足欣賞而有共鳴。

移民署臺北市服務站表示，這次除了故宮的文物導覽，還安排新住民體驗彩繪「擴香瓶」手作課程。故宮資深導覽志工表示，彩繪「擴香瓶」，其實就像清朝使用的「鼻煙壺」，小小瓶身各有不同天地可把玩觀賞，瓶內菸草末有通鼻及提神之效，現在的「擴香瓶」則是存放香精油或香水，同樣使人飄香。

若想體驗古人當時的時尚風潮，故宮自7月31日起，也開始展出清宮鼻煙壺展，喜歡的民眾及新住民朋友可以前來欣賞。