英仙座流星雨12日達極大期　全台灣高山或外島都能觀賞

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市天文館表示，年度三大流星雨之一的英仙座流星雨將在8月12日上半夜達到極大，預估每小時可見近百顆流星！而且不必使用望遠鏡也看的到，但仍須到光害少視野遼闊的地方，例如高山或海邊。

天文館表示，英仙座流星雨不但流星數量多而且亮度高，常有火流星出現，雖然極大期在8月12日晚間，但前後幾天也都有機會看到不少流星。

而8月12日為下弦月，因此晚間10點至午夜12點，也就是流星雨輻射點已升起，而月亮尚未升起前的這段時間是最佳觀賞時刻。

天文館提醒，流星不只出現於英仙座，而是天空中的任何角落都有機會，只是英仙座附近出現流星的機率較高。遠離英仙座的流星雖然數量較少，但可朝東北方廣泛區域搜尋，仍有機會看到劃過天際較長的流星。

此外，天文館在全國多處觀星條件極佳的地點架設高畫質星空攝影機，讓大家透過網路直播即可置身梨山、陽明山、蘭嶼及東引等地，觀賞到各地精彩的流星雨盛況！

除了流星雨之外，今年夏夜的行星也特別精彩，明亮的木星和土星入夜後即高掛東南方天空，紅色的火星隨後於晚間10點自東方升起，午夜2點後金星也出現在東方。

8月13日到達「西大距」的金星，亮度高達 -4.4等，在無光處甚至能對物成影，以小型天文望遠鏡即可看出其如弦月般的外形。