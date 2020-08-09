輕颱薔蜜今凌晨形成　明日起中、南台灣嚴防短時豪雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，第5號颱風薔蜜今（9）日凌晨2時形成，位在鵝鑾鼻東方570公里之海面上，預測向北往琉球方向移動，直接影響台灣機率低，但受到低壓帶影響，明（10）日起局部地區有短暫陣雨、雷雨或短時豪雨發生的機率。

氣象局表示，原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓已於9日2時發展為輕度颱風，為今年第5號颱風薔蜜（國際命名：Jangmi），位在鵝鑾鼻東方570公里之海面上，向北進行往琉球群島方向移動。

颱風薔蜜雖不會直接影響台灣，仍須注意基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率，以及後續低壓帶的影響。

天氣分析師謝翔宇於「天氣風險 WeatherRisk」發文提醒，在薔蜜颱風快速北上的同時，在菲律賓西側也有熱帶擾動正在發展，並且有往北方移動的趨勢。在低壓帶北抬的過程中，預估週一開始西半部和山區午後雷陣雨的機會變高，部分單點地區可能會有短時較大雨勢發生。

而同時由於熱帶擾動接近台灣南部，預估也會為南高屏地區帶來滿大的累積雨量。目前預估影響最明顯的時間點在週一下半天到週二全日，中部以南會有滿多的累積雨量，而苗栗以北則是有午後雷陣雨發展，也會帶來短時較大的雨勢。在週二各地的雨勢應該會相當有感，請各位朋友要多加留意了。