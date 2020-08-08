森喜朗9日率團來台灣弔唁李登輝　蔡英文將接見

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日本前首相森喜朗明（9）日將率領10多名跨黨派議員代表所組成的弔唁團來台，並至台北賓館悼念前總統李登輝，而根據總統府，弔唁團赴北賓前也將會晤總統蔡英文。

李登輝在7月30日辭世，享耆壽98歲，總統府自8月1日起在北賓設置「故李前總統緬懷追思會場」，至今已超過1萬5,000人前來追悼，其中包括美、日、英等各國駐台代表。

與李登輝相識多年的森喜朗明日將率「日本弔唁故李前總統訪台團」自東京包機來台，根據總統府資訊，弔唁團將在下午4時會見蔡英文，並在5時赴北賓弔唁李登輝。

綜合媒體報導，總統府副秘書長李俊俋今（8）早也到北賓勘場，確保明日行程順利。

總統府發言人張惇涵則說明，森喜朗一行將於明日5時開放時間後赴北賓，呼籲欲前往北賓向李登輝致意的民眾，能夠盡量提早進場，並於5時前盡速離場，如有造成不便，敬請見諒。

日華議員懇談會會長古屋圭司昨日在記者會中表示，弔唁團將依照台灣政府的防疫要求，附上新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疾病核酸檢測（PCR）陰性證明；此外，弔唁團將以團進團出的方式，搭乘包機當日往返。

對於近期美國及日本政要皆準備訪台，中央流行疫情指揮中心表示，除了訪台前要確認檢疫為陰性外，美日政要都將搭乘專機來台，指揮中心也與美國在台協會（American Institute in Taiwan）及日本駐台辦事處配合，讓訪客搭乘專車、在指定區域停留，並全程配戴口罩。