林為洲擬提修憲案　主張廢閣揆確立總統制

國民黨立法院黨團總召林為洲擬提出修憲案，主張廢除行政院長，讓總統成為最高行政首長，提名各部會首長須經立法院審查後同意任命；總統並應向立法院進行國情報告，以達到國會實質監督，總統承擔責任的民主制衡。

立法院預計在下會期啟動修憲的相關討論，國民黨為搶得修憲的主導權，近日積極商討修憲事宜。國民黨主席江啟臣面對修憲，則提出3項原則，包括權責相符、權力制衡、不動主權。

林為洲正草擬一項修正案，主張修憲讓總統成為台灣的最高行政首長。他認為，採取雙首長混合制下，民間普遍認為總統雖有實權卻無任何責任，進而成為權力過大者，無法落實民主監督制衡，產生失衡的狀態。

林為洲主張，台灣已進行多次總統直選，習慣投票選舉國家最高領導人，因此應將政體確立，效仿美國採取總統制，以達到國會實質監督，總統承擔責任的民主制衡。

根據林為洲所提出的修憲條文，總統為國家的元首，對外代表國家，並為中華民國最高行政首長。總統提名各部會首長、不管部會的政務委員及獨立機關主任委員、副主任委員等，須經立法院審查後同意任命之。

林為洲修憲版本提出行政院長廢除後，總統設國是會議，各部會首長須將應行提出立法院的預算案等，提出國是會議議決。

此外，總統應於每屆立法院奇數會期開議後一個月，向立法院進行國情報告，並送交立法計畫書。林為洲解釋，這是將原本由行政院行使的責任與職權，改由總統為之，讓最高的民意機關，能夠實質監督。

國民黨立法院黨團目前不會提出黨團修憲版本，都由個別立委提出，林為洲日前表示，以廢考監為例，內部有不同聲音，現階段就讓各種主張大鳴大放，才能繼續討論下去。