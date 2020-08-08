台灣高雄市長補選前黃金週　候選人積極造勢拉票

圖左為國民黨參選人李眉蓁、中為民進黨參選人陳其邁、右為民眾黨參選人吳益政（右） 圖左為國民黨參選人李眉蓁、中為民進黨參選人陳其邁、右為民眾黨參選人吳益政（右） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）高雄市長補選進入倒數階段，今（8）日民主進步黨候選人陳其邁、中國國民黨推選的李眉蓁，以及親民黨代台灣民眾黨出征的吳益政都把握最後黃金週跑行程拉票，不過由於李眉蓁昨（6）日提出要引海水沖馬桶的政見惹議，媒體也好奇其他兩位候選人對此的看法。

李眉蓁昨日透過臉書表示，若她當選市長將建立「喝好水專家小組」，聘請國內外專家，在六年的長期規劃下改善高雄的飲用水，並達到「飲用分離」；她並表示，將研議「海水沖馬桶」等作法，此話一出也引發熱議。

陳其邁今日回應媒體相關提問時先是批評，公共政策不是天馬行空、突發奇想，或只有說法卻沒有做法，否則就像前市長韓國瑜過去那樣，說要去南海挖石油、在高雄蓋賽馬場、賽車場等；若只是丟一些想法卻沒做法，或做法完全不具可行性，這對選舉是大扣分。

陳其邁今早出席「邁的Brunch—我們的奶爸經」活動，被問及有關他父親陳哲男過去貪污的話題近期被不斷重提，陳其邁僅簡短地回應，「我想他年紀非常大，身體狀況也不是很好，我是希望說父親能夠有一個平靜的晚年，謝謝。」

吳益政今日則在台北市長、民眾黨主席柯文哲陪伴下舉行造勢活動並掃街拜票。他回應李眉蓁「海水沖馬桶」的政見時表示，「這個超過我們的經驗和想像，但尊重每一個人的創意。」

針對外界質疑，李眉蓁出席「爸氣涼一夏—父親節慶祝活動」時表示，民進黨執政多年卻沒解決高雄水的問題，「我現在想要解決高雄水的問題，為什麼要跑來扯後腿？他們不解決，我想來解決，這是長期規劃，分階段推動，希望未來高雄市民不要再提（買）水了。」

不過針對記者追問相關執行方法，李眉蓁並未進一步說明。

高雄市長補選將在下週六（15）登場。