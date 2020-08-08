「不得損害國旗尊嚴」中共將修法禁止倒掛、隨意丟棄五星旗

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）中國將進一步修正《國旗法》及《國徽法》，禁止倒掛、隨意丟棄五星旗，以及禁止國旗與國徽用於商標與商業廣告等，而香港由於相關法案已納入其《基本法》，倘若修正草案通過，香港也得同步實施。

全國人民代表大會常務委員會第21會議審議於今（8）開議，並將持續到下週二（11），而人大常委會此次將首度審議「國旗法修正草案」和「國徽法修正草案」。

根據中國官媒新華社報導，《中華人民共和國國旗法》（以下簡稱《國旗法》）修正草案規定，在網路上使用國旗圖案應當遵守相關管理規定，「不得損害國旗尊嚴」；此外也倒掛、隨意丟棄五星旗或以其他「有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗」也將遭到禁止。

另外，草案也規定，國旗及其圖案不得用作商標、産品外觀設計和商業廣告，也不得用於私人喪事活動等不適宜的情形。

而《中華人民共和國國徽法》（以下簡稱《國徽法》）修正草案則明定不得隨意懸掛國徽或使用國徽圖案，除了商標、産品外觀設計，以及商業廣告等不得使用國徽，日常用品和陳設布置等也將禁止使用國徽。

若草案通過，香港也得配合施行，原因在於該兩部法律已列入香港《基本法》附件三，而根據香港《基本法》第18條，凡列於基本法附件三之全國性法律，由香港特別行政區在當地公佈或立法實施。

根據香港《國旗及國徽條例》，任何人在公開場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，最高可處第5級罰款及監禁三年。不過，該條例目前沒有明確規範倒掛與隨意丟棄五星旗的行為。

香港去年爆發「反送中」抗爭至今，便發生數起示威者不滿北京進一步侵蝕香港自治而焚燒、倒掛，或是故意丟棄五星旗等事；也有示威者至香港中聯辦（中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）對國徽投擲雞蛋、油漆彈等，以致後來中聯辦在國徽外加裝透明遮罩。