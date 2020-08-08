跨越宗教種族 台灣花蓮慈濟醫院獲清真友善環境認證

花蓮慈院在院區內設置兩間清真友善祈禱室(翻攝自花蓮慈濟醫院網站) 花蓮慈院在院區內設置兩間清真友善祈禱室(翻攝自花蓮慈濟醫院網站)

根據國際評比，臺灣2019年榮獲「全球穆斯林旅遊指數」非穆斯林國家中第3名，搭起國際友善橋梁，花蓮慈濟醫院響應推動「清真友善環境」，2020年成為臺灣第二家通過「清真友善環境認證」的醫學中心。在衛生福利部國合組科長吳玲瑩與穆斯林友人等貴賓見證下，8月7日上午，慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮與國際醫學中心副主任劉鴻文率領團隊揭牌認證。

在醫療之前人人平等。花蓮慈院院長林欣榮表示，雖然慈濟醫院是一個佛教醫院，但是不論是花蓮慈院的同仁、志工還是病人，都有著自己信仰的自由，尤其是花蓮人口結構明顯老化，許多長者都需要外籍看護的照護，對於離鄉背井的外籍友人來說，更需要一份心靈上的寄託，希望在提供高品質完善醫療服務的同時，還能讓所有人找到身心靈的平靜與支持。

國合組科長吳玲瑩表示，感謝花蓮慈院響應衛生福利部推動新南向政策，在新南向政策中的國家中有許多穆斯林教友，尤其印尼更是全世界最大的回教國家。

而花蓮慈院也承擔起一國一中心政策中的菲律賓國際醫療，除此之外還培養了許多國際醫療人才，吸引了許多國際醫療個案的到來，2018年到臺灣的國際醫療人次已經達到了34.7萬人次，2019年上升到38.1萬人次，產值將近190億元。

「我們想找一個拜拜(祈禱)的地方找了很久，真的很感謝花蓮慈濟醫院。」從印尼來到臺灣已經12年的Yan ti表示，自己從有記憶以來就跟著父母信奉伊斯蘭教，每天從早到晚要向麥加聖地的方向朝拜五次，尤其是到離家到外地工作的時候，每次朝拜的時候就是他們跟心中信仰的阿拉傾訴的時刻，這也是穆斯林生活中很重要的一部分。

Yan ti說，之前在台北工作的時候都找不到，沒想到在花蓮慈濟醫院找到了，有這麼好的地方可以讓她們專心拜拜(祈禱)。

花蓮慈院國際醫學中心副主任劉鴻文表示，臺灣穆斯林的教友不少，但是要找個合適的朝拜場所並不容易。花蓮慈院在院區內設置二處祈禱室與清真友善廁所，備有可蘭經、禮拜毯、淨下設備；方便穆斯林教友依時朝拜，這次獲得中國回教協會的「清真友善環境認證」，是臺灣內第二家獲得認證的醫學中心，東部第一家醫療院所，期望在大家的努力下，持續營造更友善的國際醫療環境。（新聞轉載自新住民全球新聞網）