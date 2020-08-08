台灣國衛署戒煙專線咨詢陪伴 半年提升戒菸成功率超過四成

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）世界衛生組織（WHO）報告顯示，吸菸及二手菸容易引發癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病，而殘留於環境中的三手菸會造成兒童認知能力的缺陷，增加嬰幼兒哮喘發作機率。國民健康署王英偉署長表示，有設定戒菸日的戒菸者比未設定者戒菸成功率約增加2成，呼籲各位爸爸們可以在父親節這天，下定決心戒菸，「爸」氣宣誓戒菸！

根據國民健康署107年成人吸菸行為調查發現，男性吸菸率23.4%，換算起來有超過227萬吸菸人口，且36-40歲的年齡層達最高峰（35.4%），男性每3人就有1人吸菸。

成功戒菸10個多月的樊先生，當時至醫院檢查發現罹患舌癌，自那時起，樊先生便常常懊惱著當初不聽從太太的提醒與孩子的關心，於是醫師苦口婆心勸他趕緊戒菸救健康。樊先生在去年專線的持續關懷及追蹤下，已經擺脫菸癮，現在他除了會時時陪伴家人、帶家人出遊外，在外面看到抽菸的人，就會以自己為例子，勸導還在抽菸的人趕快戒菸。

研究指出，當醫療院所給予戒菸者簡短勸戒，取得吸菸個案同意，轉介戒菸專線，並由專線主動後續聯繫個案，相較於僅提供專線訊息讓個案撥打，可以提升個案決心戒菸之比率約13倍1；另有研究顯示，吸菸者於出院後在戒菸專線諮詢、陪伴及叮嚀下，有助於吸菸者成功戒菸及持續不抽菸2。

國民健康署委託財團法人「張老師」基金會辦理之戒菸專線服務中心所提供的戒菸轉介合作服務，係透過醫療院所的醫師、護理師主動詢問吸菸者轉介意願，取得個案同意後，將戒菸者的聯絡訊息轉介至戒菸專線，再由專線主動聯繫個案並提供戒菸諮詢協助。

成大醫院家醫部陳全裕醫師表示，戒菸專線的介入，對個案的穩定戒菸有重要的輔助效果。

從住院病患的六個月戒菸成功率約為三成五，若將病患轉介戒菸專線，出院後藉由專線的電話諮詢協助陪伴，六個月戒菸成功率超過四成。