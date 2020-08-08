馬來西亞玻璃娃娃不畏身障 與台灣丈夫散播希望正能量

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）來自馬來西亞沙巴山打根的陳靜琪患有先天性成骨不全症，俗稱玻璃娃娃，身長只有47公分，生活起居及行動不便的她，卻有著比其他人更開朗的笑容與堅強的生命毅力，她四處演講，分享自己的故事，開導著一個又一個人，而她於去年與遭高壓電擊，截斷四肢的臺灣先生許世皇相識相惜相戀而結婚，共同在臺灣這塊土地上胼手砥足共同奮鬥打拼，成為正港的臺灣媳婦。

移民署臺中市第一服務站今天(7)日舉辦的家庭教育課程中，特地邀請到陳靜琪及先生許世皇擔任授課老師來分享他們的生命故事，兩人都是重度身心障礙者，卻又總是笑臉迎人，夫妻倆所散發出來的生命力，充滿正面能量，感染許多的人，倆人的生命故事也感動無數的人。

雖然有著特殊的外表，但內心好像有無窮的力量，可以讓靜琪充滿感恩，每天繼續開心地過生活；先生許世皇表示以前沒有想過自己可以結婚，想著自己手腳的不方便，不會對生活特別期待，沒想到認識靜琪後，人生還有機會可以談戀愛，更找到了生命中的伴侶。

靜琪分享與先生相處的秘訣，先生要成為老婆的保護傘，妻子要給老公無限的支持，才能組成一個幸福的家，夫妻常常互相誇獎、每天為對方加油打氣，當一方感受到另一方滿滿的鼓勵與支持時，就會像電池被充飽電一樣充滿能量，迎向生活中的每一項挑戰而不會感到恐懼。

活動當天適逢父親節前夕，靜琪回想起給予她無限支持的父親，說爸爸的樂觀開朗成為了她生命中的堅定力量，成就了一個特別的自己。

移民署臺中市第一服務站主任周佑仁表示新住民離鄉背井來到臺灣，難免有不適應的地方，夫妻間一定要互相打氣，像靜琪夫妻看齊，克服身體的障礙，在臺灣創造出屬於自己的幸福家庭，也希望新住民學員們早生貴子，讓在座的先生明年就成為爸爸，明年就能以爸爸的身分過父親節。