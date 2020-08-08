世衛組織改革破局 歐盟各國：美國已退出、不應主導談判

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）全球各國在自認疫情稍為冷卻之際，曾發出豪語要改革世界衛生組織(WHO)，然而，由於美國在宣布退出世衛後，還是堅持要擔任改革領頭羊的角色，讓法國與德國心生不滿，先後宣布退出協商。

今年3月份左右，各國藉由視訊會議方式討論該如何改革世衛，前後召開了20幾場會議，然而在川普大張旗鼓指控世衛與中國走太近的同時，歐洲各國雖也對世衛處理新冠肺炎疫情的方式表達了不滿，卻並不代表他們跟川普完全站在同一條陣線上，尤其在美國宣布將退出之後，這個態度變得更明顯。

一名參與談判的資深歐盟外交官指出，沒有人想被一個剛宣布退出的國家拉進改革的程序當中，遑論遵從這個國家所提出的改革架構，德國與法國的健康部門隨後回覆了〈路透社〉對此的提問，表示他們確實認為美國在宣布離開後，不應試圖主導整個談判，義大利的健康部門隨後也表示跟進德、法的立場。

這對輪值七大工業國組織(G7)主席的美國而言，是一個重大的外交挫敗，儘管川普內閣中的資深官員表示，七大工業國都支持改革世界衛生組織，按照現行各國的反應，其他國家所想的改革似乎跟川普的藍圖有些不一樣，部分國家認為美國提出的內容過於激進，近乎於無理。

不過，一名歐洲外交官指出，各國唯一相同的點，就是都有批評總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，私下流出的對話顯示，疫情的處理被政治影響，是各國都不滿意的重點之一。