美衛生部長訪台前夕 讚台灣防疫有效應獲認可

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩即將抵台訪問。他今天說，此行是要加強雙方在衛生安全方面的夥伴關係，並希望學習台灣對新型冠狀病毒「極為有效」的因應作為。

艾薩（Alex Azar）這週末將率團啟程到台灣進行3天訪問，期間將晉見總統蔡英文、拜訪衛生系統主要負責人等，艾薩也將向公衛領域畢業生發表演說。

美聯社指出，在總統川普政府與中國關係爭議頻頻的背景下，美國訪團這趟行程是地緣政治上的一步棋。

艾薩受訪時避談中國，僅說「此行的訊息是關於台灣」。

他表示：「（此行）關乎公共衛生，關乎我們與台灣的夥伴關係，也關乎台灣向全球社會所展現透明、開放衛生照護系統的模範。這是其他人可以借鏡的典範。」

艾薩稱台灣處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的做法「極為有效」，並表示他願意「向他們學習如何因應」。

美國普林斯頓大學（Princeton University）衛生政策學者鄭宗美認為，美國現在向台灣學習，還不算太遲。

她說：「如果我們的衛生首長能向台灣學習，看他們到底是怎麼做到的，這是好事。有關如何有效控制及抑制病毒擴散，（台灣）真的是一個充滿非常有用資訊的寶庫。」

報導提到，台灣經歷過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，所以不敢小看新型冠狀病毒，政府運作的衛生照護系統讓公衛機關得以動用資源追蹤病例、防止疫情擴散，公民也很願意配合遵守公衛建議。

也因此，即使台灣與最早爆發疫情的中國僅有一海之隔，目前只累計不到500起確診病例，而與台灣人口數相當的美國佛羅里達州卻已通報超過50萬例，而且還在與夏季病例激增的趨勢苦鬥。

鄭宗美表示：「台灣制定了正確政策，兼有基礎設施和領導力。領導力的重要性，再怎麼強調也不為過。」

反觀美國，川普一開始淡化疫情可能造成的影響，後來也時不時就輕描淡寫。即使公衛專家及在野的民主黨籍國會議員都呼籲聯邦政府提出全國性防疫計畫，聯邦政府仍把篩檢等重要問題推給各州。

而艾薩推崇台灣的同時，也說美國遇到的情況「非常不同」。

他表示：「（台灣）是一座有2300萬人口的島，還親身經歷過SARS。」他還說，美國是全球最大的陸地國家之一，聯邦系統給予各州很大的運作空間，而且美國還有個人自由的傳統。

艾薩像其他政府官員一樣，稱川普為控制疫情採取迅速行動，例如針對從中國來的旅客實施旅行限制；艾薩還提到，政府鼓勵研發及之後分配疫苗的動力，就是川普承擔責任的直接證據。

美國代表團這趟訪台行程議題還包括貿易，因為美國試圖擴大醫療產品進口來源，過去美國進口的許多產品是中國製造。

美國前幾任政府也曾派遣內閣層級官員訪台，但艾薩此行被視為美國與中華民國自1979年斷交以來的最高層級訪問。

報導最後提到，美國訪團成員將戴口罩，遵守保持社交距離的規定，出發前、抵達台灣後，以及返程前，都會接受病毒檢測。

艾薩說：「這次訪問是要加強美國與台灣在全球健康及衛生安全方面的夥伴關係。台灣在全球衛生居於領先地位，我相信台灣值得如此獲得認可。」