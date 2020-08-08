美國大陪審團揭秘中國共諜案 起訴書稱：唐娟主研「生物製劑解毒劑」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）涉及間諜案而在中國駐舊金山總領事館躲藏數日的中共軍醫唐娟，在7月底的審訊中一言不發。8月6日的起訴書中，揭露唐娟專門研究「生物製劑解毒劑」，而目前因為有潛逃嫌疑，仍在羈押當中。

《洛杉磯時報》報導，擁有解放軍軍籍的唐娟，是中共空軍軍醫大學國家分子醫學轉化中心副研究員，曾主持國家級的癌症治療研究，2019年12月入境美國，前往戴維斯分校醫學院進行放射腫瘤科的研究。一份解放軍文件內容指出，唐娟主要從事「生物製劑解毒劑」研究。

美國加州沙加緬度的聯邦大陪審團8月6日發佈的起訴書中提到，唐娟對聯邦調查局人員說謊，做出虛假陳述，並隱瞞自己曾為中國解放軍服務的事實，遭控告簽證詐欺罪。

若2項罪名皆成立，唐娟最高將面臨15年牢獄之災及50萬美元罰款。

此外，聯邦檢察官認為，唐娟的母親及女兒皆被中國大使館送回中國，不排除中國使館會為唐娟製作新的中國護照，助其逃回中國，且唐娟與中共官方的合作超過美國執法單位可管轄的範圍，有潛逃風險，因此說服法官，將唐娟繼續羈押。

唐娟在6月20日逃進中國駐舊金山大使館後一直未出門，7月23日因病被使館人員送往醫院，半路上被聯邦調查局逮捕並送醫後，就一直被關押。

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