破壞香港自由 林鄭月娥張曉明等11中港官員遭美制裁

美國財政部今天以破壞香港自治，並限制香港公民言論與集會自由為由，對包括香港特首林鄭月娥、中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明在內的11名中港官員祭出制裁。

財政部透過新聞稿表示，今天這項制裁令，是基於美國總統川普在7月14日發布的行政命令，認為中國近日採取的行動從根本上破壞香港自治與民主進程，對於這些從事惡性活動的行為者進行制裁。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，美國與香港人民站在一起，美國將利用可行工具與權威打擊破壞香港自治的人。

財政部公布的制裁名單首位即是林鄭月娥。新聞稿指出，林鄭月娥是直接執行北京打壓香港自由與民主進程政策的首席執行官，她在2019年推動逃犯條例，在香港引發大規模示威，她也被指定參與制訂、通過與執行港區國安法。

除林鄭月娥外，名單還包括香港警務處長鄧炳強、前香港警務處長盧偉聰、香港保安局局長李家超、香港律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衛、中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐香港國家安全公署署長鄭雁雄、特首辦公室主任兼香港國安委秘書長陳國基。

根據這項制裁，這11名中港官員直接或間接擁有50%以上的任何實體以及所有財產與財產權益，不論在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，並必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。