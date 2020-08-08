台北市政府：遠雄已完成變更設計 同意大巨蛋復工

施工中的台北大巨蛋及台北市街景（圖/ 中央社） 施工中的台北大巨蛋及台北市街景（圖/ 中央社）

停工5年多的大巨蛋案，歷經台北市政府都審、環差審查、防火避難評定後，北市府今年7月下旬重新核發大巨蛋案建照。建管處今天表示，遠雄7月30日提申請復工，昨天已同意復工。

台北市建管處今天發布新聞資料指出，7月16日重新核發大巨蛋案建造執照後，遠雄7月30日申請復工，並完成、改正第3次變更設計，8月7日已同意大巨蛋可復工。

建管處表示，大巨蛋案經5年多審議，遠雄除改正未按圖施工、下降園區容納人數、增加防火區劃及避難面積等；至於違反建築技術規則第97條，遠雄需把部分一般直通樓梯改為安全梯，目前共5座，未改善前不會核發使用執照，已特別列管。

建管處指出，至於涉及建築技術規則第127條部分，因巨蛋場館設計用途為體育館，已特別註記、列管；巨蛋場館未來要當臨時演唱會，遠雄須依規定申請辦理大型群聚活動外，並把案件先送至財團法人台灣建築中心的性能設計審查並通過，才符合規定。

大巨蛋工地日前爆出復工前偷裝消音棉，建管處表示，已先裁罰並處分，且持續要遠雄拆除消音棉，遠雄對處分已提起訴願，但提訴願不影響行政處分。遠雄不拆除消音棉，會連續處罰至拆除為止。

建管處指出，有關大巨蛋監造人工程建築師因違反建築師法，經最高行政法院判決確定停業2年，遠雄已變更監造人建築師是何慶祥，但設計建築師仍需申請變更。

大巨蛋案自民國104年4月27日申請第3次變更設計後，同年5月間，被發現79處未按圖施作並勒令停工。大巨蛋案停工至今約5年多，期間北市府完成7次都市設計審議、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬。