具抗藥性瘧原蟲非洲現蹤 全球瘧疾疫情恐加重

台南一名男子前往非洲烏干達當志工，事前因顧慮副作 用而未服用瘧疾預防藥物，結果在海外就出現發燒、腹 瀉等症狀，返國後就醫確診感染瘧疾，... 台南一名男子前往非洲烏干達當志工，事前因顧慮副作 用而未服用瘧疾預防藥物，結果在海外就出現發燒、腹 瀉等症狀，返國後就醫確診感染瘧疾，目前住院中。圖 為瘧蚊。 （台南市衛生局提供） 中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月20日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）儘管在已開發國家中已經不太常見，瘧疾在世界上許多地方仍是影響甚鉅的傳染病，不過依靠著有效的瘧疾藥，對抗瘧疾的戰爭仍在穩定進展著，然而，隨著具抗藥性的瘧原蟲在疫情最嚴重的非洲被發現，情勢開始顯得更不樂觀。

瘧疾主要流行地區在中部非洲、南亞、東南亞與中南美洲等地，每年約造成40萬人死亡，其中大約有90%的案例集中在非洲。近日BBC一份報導指出，非洲的瘧原蟲開始出現抗藥性，是人類對抗瘧疾戰爭的「大挫敗」。

發佈在〈自然〉期刊(Nature)的新研究顯示，一直以來被當做速效抗惡性瘧原蟲瘧疾藥的青蒿素，因為原本僅存在東南亞的具抗藥性寄生蟲在盧安達現蹤，為已經嚴重的非洲瘧疾疫情拉響了警報。

事實上，早在1934年人類發現氯喹對治療瘧疾有效時，人類就以為可以在幾年內讓瘧疾絕跡，20世紀中葉發現青蒿素後，治療瘧疾最有效的方式一直都是利用青蒿素搭配甲氟喹、苯芴醇等其他種類的瘧疾藥物共同使用，就算無法取得青蒿素，也能使用奎寧搭配多西環素來治療。

然而，隨著對氯喹有抗藥性的瘧原蟲分布區域變廣，加上2008年東南亞首次出現對青蒿素有抗性的瘧原蟲，瘧疾不但沒有消失，反而仍是全球最嚴重的公衛問題之一。

研究團隊相信，如果在重要疫區的非洲無法再利用行之有年的藥物治療瘧疾，這可能會讓已經深受瘧疾影響的非洲公共衛生狀況雪上加霜。